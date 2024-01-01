Dilan Polat'ın avukatından flaş 'felç kalabilir’ iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat'ın avukatından flaş 'felç kalabilir’ iddiası
Neredeyse 2 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, "Doktorlara sorduğumda, felç kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirttiler" dedi.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Dilan Polat'ın psikolojisinin yerinde olmadığını ve biyolojik olarak ciddi ağrılar çekmesinin neticesinde felç kalma riski geçirdiği söylendi.

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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Dilan Polat, 4 senedir kullandığı antidepresan ilaçlarının bitmesinden dolayı 29 Aralık günü İstanbul Bakırköy’deki Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi için götürüldü.

Hastanede yapılan tetkiklerden sonra Polat'ın tekrardan Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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"FELÇ KALMA İHTİMALİ YÜKSEK”

Müvekkili Dilan Polat’ın aşırı eklem ağrıları çektiğini ve kaldığı cezaevi koğuşunun çok rutubetli olduğunu iddia eden avukat Hüseyin Kaya, şöyle konuştu:

“Müvekkil çocukları için çok üzülüyor. Bu yüzden de sanırım psikolojisi gittikçe kötüleşiyor. Yürümekte zorlanıyor. Benimle görüştüğü zamanlarda yüzünde uyuşma olduğunu söyledi. Sanırım bu da strese bağlı. Müvekkil sakinleştirici ve destek hapları kullanıyordu. Tüm yaşananlardan iyice psikolojisi etkilenmiş, biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamıştır. Müvekkil, psikolojik olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Yüzünde de zaman zaman uyuşmalar oluşmaktadır. Bunun belirtilerini avukatı olarak doktorlara sorduğumda, müvekkilin bu baskı sonucunda felç olma ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ettiler”

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