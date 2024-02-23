Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Yazılan not dikkat çekti

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Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Yazılan not dikkat çekti
Dilan Polat’ın Instagram hesabından cezaevine girdikten 4 ay sonra paylaşım yapıldı.

Kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde bulunan Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Hapse girdikten 4 ay sonra ilk kez paylaşım yapılan İnstagram hesabından Dilan ve Engin Polat’ın fotoğrafları paylaşıldı ve “Geciken adalet, adalet değildir” notu yazıldı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Dilan ve Engin Polat çifti, bundan 4 ay önce Dilan Polat’ın sosyal medya paylaşımları sonrası dikkatleri üzerine çekmiş, MASAK’ın radarına takılan çift, yapılan incelemenin ardından cezaevine gönderilmişti.

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