Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Yazılan not dikkat çekti

Kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde bulunan Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Hapse girdikten 4 ay sonra ilk kez paylaşım yapılan İnstagram hesabından Dilan ve Engin Polat’ın fotoğrafları paylaşıldı ve “Geciken adalet, adalet değildir” notu yazıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Dilan ve Engin Polat çifti, bundan 4 ay önce Dilan Polat’ın sosyal medya paylaşımları sonrası dikkatleri üzerine çekmiş, MASAK’ın radarına takılan çift, yapılan incelemenin ardından cezaevine gönderilmişti.