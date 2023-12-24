Dilan Polat’ın annesinin mezarını kazdılar. Paraların izi sürülüyor

Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve illegal bahis gibi suçlamalarla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bütün mallarına el konulan Polat çifti Türkiye’nin gündeminden düşmüyor.

Oda Tv’de yer alan habere göre, soruşturma halen devam ederken Dilan Polat’ın annesinin mezarı kimliği belirsiz kişiler tarafından kazıldı. Şüphelilerin ise mezarda para gömülü olduğu düşüncesi ile mezarı aradıkları düşünülüyor.

Mezardaki tahribat açıkça görülürken olaya ilişkin herhangi bir açıklamanın yapılmadığı belirtildi. Dilan Polat'ın annesi Nihal Ayhan'ın mezarına yapılan saygısızlık büyük tepki çekti.

ANNESİNİN ÖLÜMÜ

Dilan Polat, katıldığı bir YouTube programında annesinin babası tarafından 17 yıl önce öldürüldüğünü açıklamıştı. Polat, olayın ayrıntılarını gözyaşları içerisinde anlattı. Dilan Polat, annesinin ölümünden sonra kardeşini bir ay emzirdiğini de gözyaşlarına boğularak anlattı.

''BABAMI SEVİYORUM"

Polat, annesini öldürmesine rağmen babasını çok sevdiğini de yine gözyaşları içerisinde açıkladı. Dilan Polat, "Hastaneye de yatırsa, annemin de ölümüne sebep olsa ben babamı çok seviyorum. Belki de saçma geliyor sana da ama, seviyorum yani babam o benim” ifadelerini kullandı.