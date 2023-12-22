Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevinden kurtulma planı ortaya çıktı. Duyunca hayretler içinde kalacaksınız

Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevinden kurtulma planı ortaya çıktı. Duyunca hayretler içinde kalacaksınız
Kara para akalam ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin evli mahkumlara sunulan ve mahremiyet sağlanan 'Pembe Oda' talep ettiği iddia edildi.

Sosyal medyadaki zenginlik şovlarıyla dikkat çekmesi üzerine başlatılan soruşturmayla kara aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından dolayı tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Engin Polat'ın eşi Dilan Polat ile görüşebilmek için evli mahkumlara sunulan 'Pembe Oda' talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Ancak ünlü çiftin bu talebinin altında farklı planların olduğu iddia edildi.

Peki, Polat çifti Pembe Oda hakkını edinebiliyorlar mı? Bu talepleri karşılanabilir mi?

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİ PEMBE ODADA KALABİLİR Mİ?

Evlilik birliği bulunan mahkumların özel bir görüşme yapabilmeleri, mahrem bir ilişki kurabildikleri oda olan ‘pembe oda’ Engin Polat tarafından talep edildi. Ancak Polat çiftinin pembe oda taleplerinin kabul edilebilmesi için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartların en önemlisi, tutukluluk hallerinin 3 ayı geçmiş olmasıdır. Ancak Polat çifti henüz 3 ayı doldurmadıkları için Pembe Oda talepleri yerine getirilemez.

Ayrıca bu isteklerinin kabul edilebilmesi için cezaevi şartlarına uyum sağlamaları ve iyi hallerinin bulunması gerekiyor. Ayrıca heyet onayından geçmeleri de gerekiyor.

'HAMİLELİK' PLANI

Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin Pembe Oda haklarını elde ederlerse, burada yaşanacak bir hamilelik durumunda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasıyla Dilan Polat’ın tahliyesi söz konusu olabiliyor.

Polat çiftinin bu talebinin tahliye ihtimali için dile getirildiği de iddialar arasında. Ancak çiftin Pembe Oda’dan yararlanmaları için en az 3 ay tutukluluk hallerinin devam etmesi gerektiğinden, böyle bir hakları şu an için bulunmuyor.

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PEMBE ODA NEDİR? KİMLER NASIL YARARLANABİLİR?

Uzun süreli tutukluluklarda cezaevindeki evli çiftlerin 3 ay boyunca tutukluluk halleri sürdüyse, gardiyan gözetimi olmaksızın 3 saatten 24 saate kadar birlikte vakit geçirebildikleri, sohbet edip mahrem birliktelik yaşayabildikleri yere Pembe Oda adı veriliyor.

Pembe Oda hakkının elde edilebilmesi için tutuklu çiftin cezaevinde iyi hallerinin olması, cezaevi şartlarına uyum göstermeleri, herhangi bir olaya karışmamaları gerekiyor. Ardından bir heyet tarafından ikisinin de onay almaları şart. Heyet çiftlerden birine bile onay vermezse bu hak elde edilemiyor.

Kadın mahkumun Pembe Oda hakkıyla hamile kalması durumundaysa mahkeme tarafınsan adli kontrol hükümlerinin uygulanmasıyla tahliye talebinde bulunulabiliyor ve tahliye edilme ihtimalleri doğuyor.

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