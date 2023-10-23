Dilan Polat'ın dolarla yeni görüntüleri ortaya çıktı. Değirmenin suyunu savcılık tespit etmişti

Editör: Ersoy Özdem

Sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çiftinin mal varlığına, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla el konuldu. Haklarında ise soruşturma açıldı.

Türkiye’nin gündemine oturan soruşturmada Dilan Polat ve ailesinin dolarla görüntüleri gündem olmuştu.

Şimdi de sosyal medyada Dilan Polat’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hem Dilan Polat’ın hem eşi Engin Polat’ın hem de kardeşi Sıla Doğu’nun dolar ve paralarla görüntüleri gündeme oturdu.

Derlenen bir videonun başında Sıla Doğu’nun gece klübünde dans ettiği yer alırken videonun sonunda ise Sıla Doğu’nun Kabe’de olan görüntüsü yer alıyor.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan ve Engin Polat hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını ve tüm malvarlıklarına el konulduğunu açıkladı.

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

DOSYAYA KISITLILIK KARARI

Açıklamada aynı zamanda dosyaya kısıtlılık kararı verildiği de duyuruldu. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait Rise And Shine isimli kozmetik şirketinin ticareti de durdurulmuştu. MASAK raporuna göre, bu sahte belge düzenleme iddiasına ilişkin alınmıştı.