Fatih Altaylı, Dilan Polat’a Süleyman Soylu döneminde yapılan büyük kıyağı açıkladı

Editör: Özlem Kıral

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sosyal medyada sergiledikleri lüks yaşamlarının ardından servetlerinin kaynağına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Polat çifti, paravan şirketlerden gerçekte olmayan mal alışı yapmak ve daha sonra bunları sahte belgelerle başka şirketlere satmakla suçlanıyor.

Günlerdir Türkiye’nin gündeminde yer alan Polat çiftine ilişkin, Fatih Altaylı da kendi sitesinden, Süleyman Soylu döneminde yapılan kıyağı üstü kapalı bir şekilde açıkladı.

''MÜTHİŞ BİR CÜRET''

Altaylı, Dilan Polat’ın, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bir kez ricada bulunduğunu ve işinin sadece 3 saat içerisinde çözüldüğünü söylediği videoya atıfta bulunarak, ‘‘eski bir İçişleri Bakanı’nı aramasını ilginç buldum’’ dedi.

Polat çiftinin garajlarındaki ultra lüks araçların plakaları üzerinden de göndermeler yapan Altaylı şu ifadeleri kullandı;

Dilan Polat’ın derdi olunca eski bir İçişleri Bakanı’nı aramasını ilginç buldum.

Müthiş bir cüret.

“Sorunum var Bakan Bey’i arayayım da çözsün” diye düşünebilmek gerçekten büyük düşünmek olsa gerek.

Hele hele bir sosyal medya fenomeni için.

Ama emin olun Dilan Polat tek değil. Ortalık bu tiplerle kaynıyor.

Zaten sorun onlarda ve onların bu cüretinde değil, onları bu kadar cüretkar hale getirip yüz verenlerde.

Bu Polatgillerde ilgimi çeken bir başka şey ise otomobilleri.

Daha doğrusu otomobillerinin plakaları.

Ailenin nasıl bir para ile alındığı belli olmayan süper lüks bir garajı var.

Gerçi araçlarının tamamının siyah olması paranın kaynağı ile ilgili bilinçaltı bir bağlantıdan dolayı olabilir ama ben orada da değilim.

Benim ilgimi çeken otomobillerin plakaları.

Ultra pahalı araçlarının tamamının plakası çiftin isimlerinin baş harflerini taşıyor.

22 milyon TL’lik bir Range Rover’un plakası EP 0088.

22 milyonluk bir diğer Range Rover’ın plakası DP 0088.

15 milyonluk bir Mercedes G arazi aracının plakası DP 8800.

17 milyonluk Porsche Panamera otomobilin plakası EP 1998.

45 milyonluk Ferrari 296 otomobilin plakası ise 34 EDP 034.

Bunca otomobilin plakalarını, kendinin ve eşinin baş harfleri ile hem de bazılarını aynı sayılarla alabilmek kolay iş değil.

Üstelik bu harf gruplarının yaşadığın bölgede veriliyor olması da gerek. Açıkçası çok merak ettim, nasıl olmuş da bu plakaları alabilmişler.

Yasal mı?

Her isteyene veriliyor mu?

SOYLU’YA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

Hakkında çıkan iddialar nedeniyle gündemden düşmeyen Dilan Polat’ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu öve öve bitiremediği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Videoda dönemin İçişleri Bakanı Soylu'yu aradığını ve işinin 3 saat içinde halledildiğini söyleyen Dilan Polat, "Allah başımızdan eksik etmesin bizimle öyle bir güzel ilgilenildi ki. 3 saatte işimiz halledildi. Allah bin kere razı olsun. Her şey için bakana yazamam. Bayramdan bayrama, kandilden kandile. İlk kez o zaman hakkımı kullanıp yardım istemiştim" diyerek Soylu'ya övgüler yağdırdı.