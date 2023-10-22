Başsavcılık'tan ‘Dilan Polat’ açıklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını ve tüm mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı.

Başsavcılık'tan ‘Dilan Polat’ açıklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan ve Engin Polat hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını ve tüm malvarlıklarına el konulduğunu açıkladı.

polatlar.jpgYURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

bassavcilikaciklama.jpg
DOSYAYA KISITLILIK KARARI

Açıklamada aynı zamanda dosyaya kısıtlılık kararı verildiği de duyuruldu.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait Rise And Shine isimli kozmetik şirketinin ticareti de durdurulmuştu. MASAK raporuna göre, bu sahte belge düzenleme iddiasına ilişkin alınmıştı.

İlgili Haberler
Dilan Polat ve Engin Polat çifti yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor iddiası. Hangi ülkeye kaçacakları belli oldu
Dilan Polat’ın kozmetik şirketi satışları durdurdu “Git nereye şikayet edersen et deniyor”
Dilan Polat'ın fakirlik yılları görüntüsü ortaya çıktı. 5 senede uçak alacak parayı nereden buldu
İsmail Saymaz'dan Dilan Polat iddiası. Kimler dosyanın kapatılması için büyük paralar döktü
Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
İsrail askeri Netanyahu’ya baş kaldırdı Dünya
İsrail askeri Netanyahu’ya baş kaldırdı
Konya'da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Gündem
Konya'da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mourinho küllerinden yeniden doğdu. Gönderilmesini isteyenlere böyle cevap verdi Spor
Mourinho küllerinden yeniden doğdu. Gönderilmesini isteyenlere böyle cevap verdi
Lille Yusuf Yazıcı ile güldü Spor
Lille Yusuf Yazıcı ile güldü
İran'dan İsrail ve ABD'ye tehdit: Acı sonuçları olacaktır Dünya
İran'dan İsrail ve ABD'ye tehdit: Acı sonuçları olacaktır
Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i belli oldu