Dilan Polat’ın ortağı Nez Demir’in de mal varlığına el konuldu

Dilan ve Engin Polat çiftinin mal varlığına, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla el konuldu.

Türkiye’nin gündemine oturan soruşturma Dilan Polat’ın eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir’e de sıçradı.

Güzellik merkezi olan fenomenin mal varlığına el konuldu.

AĞLAYARAK AÇIKLAMA YAPTI

Fenomen sosyal medyada açıklama yaparak "Arkadaş kurbanıyım. Yeni şirketlerimin ismi geçen şirketlerle ilişkisi yok, 3 yıl önce olan ortaklıkta da bir sıkıntı yok. Devlet de diyor ki inceleyene kadar tedbirimi bir koyayım. Peki benim buradaki mağduriyetim ne olacak? Servetim yok, el koyulacak bir şeyim yok, böyle şeylerin içinde olmak bile onur kırıcı benim için. Ben bu incelemenin herkesten daha çok hızlı sonuçlandırılmasını istiyorum. Bana tedbir geldi 40 yıllık esnaf babama geldi, ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum... Bütün yetkililere rica ediyorum, beni gözaltına da alabilirler, ifadeye de çağırabilirsiniz, koşa koşa gelirim lütfen" dedi.

Nez Demir mağdur olduğunu vurgulayarak tedbir yüzünden parasını kullanamadığını söyledi ve ağlayarak bu sürecin bitmesini istedi.