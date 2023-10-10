Dilan Polat'ın polikliniğine silahlı saldırı. Binayı kurşunladılar

Sosyal medya içerikleri ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla tanınan Dilan Polat’a ait polikliniğe kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

Dilan Polat'ın polikliniğine silahlı saldırı. Binayı kurşunladılar

İstanbul Ataşehir’de Dilan Polat’a ait polikliniğe gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polikliniğin dış cephesine ve camlarına kurşun isabet etti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.

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Olay, Ataşehir’de gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında Dilan Polat’a ait polikliniğe silahla ateş açıldı. Polikliniğin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti.

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Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde hareketliliğin olduğu ve olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması görülüyor. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.

10 gün öncede kara para iddialarının ortasındaki Dilan Polat ve Engin Polat'ın tetikçi tutarak vurdurmak istediği öne sürülen Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlenmiş, Banu Parlak başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Dilan Polat'tır demişti.

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