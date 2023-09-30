Dilan Polat'ın kız kardeşinden canlı yayında kokain itirafı. Canlı yayın açarak hakaret ve küfürler etti

Son günlerde gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin 'kara para aklamaları' iddiasında sular durulmuyor.

Dilan Polat, kara para aklama iddialarına "Ülkesine döviz sokan insanlarız biz. Herkes denetleniyor, rahat olun. Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum, rahat ol. Sen benim devletimi bu şekilde küçümseyemezsin, devletim herkesi denetler, kurban olduğum devlet" diyerek cevap vermişti.

Dilan Polat ve Engin hakkında iddialar ve tartışmalar sürerken, son olarak, Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada gündem oldu.

Açtığı canlı yayında kendisi hakkındaki iddialara küfürlerle yanıt veren Sıla Doğu'nun hareketleri de dikkat çekti.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu videonun gündem olmasının ardından Sıla Doğu Instagram'dan açıklama yaptı. Doğu, söz konusu videonun daha önce çekilmiş bir video olduğunu söyledi.

Sıla Polat'ın açıklaması şöyle: