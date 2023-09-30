Son dakika... Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmesinin ardından gözaltına alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son dakika... Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu canlı yayın nedeniyle gözaltına alındı.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Doğu, söz konusu videonun daha önceden çekilmiş olduğunu öne sürdü.

Gelişmelerin ardından Doğu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu canlı yayında kokain kullandığını itiraf etti. O anlar sosyal medyaya gündem oldu.

Hakkındaki iddialardan dolayı son günlerde gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat çifti kadar kendisiyle de ilgili iddialar bulunan Sıla Doğu, sosyal medyada açtığı canlı yayında kokain kullandığını itiraf etti. Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmesinin yanında küfür ve hakaretler savurdu.

İlgili Haberler
''Beni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat beni vurdurdu'' diyen adam canlı yayında tehdit savurdu: Ailem hesabını soracaktır
Dilan Polat'ın kız kardeşinden canlı yayında kokain itirafı. Canlı yayın açarak hakaret ve küfürler etti
Kokain kullandığını canlı yayında itiraf eden, küfürler savuran Sıla Doğu'nun, kardeşi Dilan Polat ile umreye gittiği görüntüler ortaya çıktı
Kokain kullandığını canlı yayında itiraf eden, küfürler savuran Sıla Doğu'nun, kardeşi Dilan Polat ile umreye gittiği görüntüler ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Kepçeyle kamyon arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi Yaşam
Kepçeyle kamyon arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi
Vergisiz cep telefonlarında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Takip sistemi kurulacak Gündem
Vergisiz cep telefonlarında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Takip sistemi kurulacak
Hafriyat kamyonu uçuruma devrildi Yaşam
Hafriyat kamyonu uçuruma devrildi
Napoli deplasmanda farklı güldü Spor
Napoli deplasmanda farklı güldü
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Irak'ta kritik temas. "Anlaşmayı sağladık" Siyaset
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Irak'ta kritik temas. "Anlaşmayı sağladık"
Yolda yürürken bıçaklandı Yaşam
Yolda yürürken bıçaklandı
Wanda Nara iğne olurken hastalığının son durumunu ilk kez paylaştı Magazin
Wanda Nara iğne olurken hastalığının son durumunu ilk kez paylaştı