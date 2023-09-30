Son dakika... Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu canlı yayın nedeniyle gözaltına alındı.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Doğu, söz konusu videonun daha önceden çekilmiş olduğunu öne sürdü.

Gelişmelerin ardından Doğu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu canlı yayında kokain kullandığını itiraf etti. O anlar sosyal medyaya gündem oldu.

Hakkındaki iddialardan dolayı son günlerde gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat çifti kadar kendisiyle de ilgili iddialar bulunan Sıla Doğu, sosyal medyada açtığı canlı yayında kokain kullandığını itiraf etti. Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmesinin yanında küfür ve hakaretler savurdu.