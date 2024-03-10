Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat annesinin hesabından Ali Yerlikaya'ya seslendi

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı tutuklu olan Dilan Polat ve Engin Polat çifti gündemdeki yerini koruyor.

İddianameleri henüz hazırlanmayan Dilan ve Engin Polat çiftinin çocukları da sık sık merak konusu oluyordu.

Dün akşam saatlerinde Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya annesinin sosyal medya hesabı üzerinden seslendi.

Nilda Polat, "Sayın Ali Yerlikaya, lütfen sesimizi duyun. Ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Annesinin hesabından açıklamalarda bulunan Nilda Polat "Benden bütün ailemi aldınız, kardeşim ve benim psikolojimiz bozuldu. Suçları olmadığı halde neden hâlâ içerideler. Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu. Dayanamıyorum artık" dedi.

Nilda kardeşini de videoda konuşturdu ve küçük kardeşi "Ben onları çok özledim" ifadelerini kullandı.