Dilan Polat yılbaşını ailesiyle mi geçirdi? Adalet Bakanlığı açıkladı

Kaynak: DHA
Dilan Polat yılbaşını ailesiyle mi geçirdi? Adalet Bakanlığı açıkladı
Dilan Polat’ın hastanede ailesiyle yılbaşını birlikte geçirdiği iddialarının ardından Adalet Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçlarından 5 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

AİLE İLE YILBAŞI İDDİALARI

Dilan Polat’ın 11 gün hastanede kaldığı ve yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddiaları üzerine Adalet Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, Dilan Polat’ın sağlık sorunları nedeniyle defalarca hastaneye sevk edildiği, 29 Aralık 2023’te yatırıldığı ve 8 Ocak 2024’te taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Dilan Polat’ın ailesiyle sadece bir kez kapalı görüş yaptığı, yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.

“AİLESİYLE SADECE BİR KEZ GÖRÜŞTÜ”

Açıklamada, "Dilan Polat, hastanede tedavi gördüğü sürede; 5275 sayılı Kanun’un 83. maddesi uyarınca, ailesiyle sadece bir kez 05 Ocak 2024’te kapalı görüş gerçekleştirmiştir. Kapalı görüşte; ziyaretçilerle fiziksel temas engellenir, konuşmalar görevli tarafından duyulacak ve izlenebilecek şekilde yapılır. Dilan Polat’ın yılbaşını ailesiyle kutladığı ve kendisine ayrıcalık verildiği iddiaları asılsızdır. Bu iddialar; kötü niyetli, kamuoyunu yanıltma amaçlıdır." ifadelerine yer verildi.

659db1655f4904e245503a68.webp

İlgili Haberler
Bakan Mehmet Şimşek'ten Kripto varlık açıklaması
Bakan Mehmet Şimşek'ten Kripto varlık açıklaması
Bu ülkenin safları ve cahilleri bitmez. Dilan Polat'ın şube açılışına katılan kadın 'O yokken hayatımızda büyük boşluk var' dedi
Cezaevindeki Dilan Polat Kağıthane'ye yeni şube açtı. Aile açılışta gövde gösterisi yaptı
Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine ilaç yazdırmaya gitti
Dilan Polat’ın annesinin mezarını kazdılar. Paraların izi sürülüyor
Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevinden kurtulma planı ortaya çıktı. Duyunca hayretler içinde kalacaksınız
Son Haberler
Bu da dünyadaki Sırat Köprüsü. Geçiş garantisi yok. Geçmek yürek istiyor Gündem
Bu da dünyadaki Sırat Köprüsü. Geçiş garantisi yok. Geçmek yürek istiyor
Rize'de ekmeğe zam Gündem
Rize'de ekmeğe zam
Pegasus'tan ucuz bilet kararı! Geçerli olduğu hatlar açıklandı Yaşam
Pegasus'tan ucuz bilet kararı! Geçerli olduğu hatlar açıklandı
Karadeniz'de 'Üçlü Girişim' mutabakatı! İmzalar İstanbul'da atılacak… Gündem
Karadeniz'de 'Üçlü Girişim' mutabakatı! İmzalar İstanbul'da atılacak…
Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı Gündem
Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
Türk holding dünyaca devini satın aldı. Rakipleri bile bu hamleyi beklemiyordu Ekonomi
Türk holding dünyaca devini satın aldı. Rakipleri bile bu hamleyi beklemiyordu
AKP’li belediye başkanı AKP’li vekile saldırdı Gündem
AKP’li belediye başkanı AKP’li vekile saldırdı