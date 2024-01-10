Dilan Polat yılbaşını ailesiyle mi geçirdi? Adalet Bakanlığı açıkladı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçlarından 5 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

AİLE İLE YILBAŞI İDDİALARI

Dilan Polat’ın 11 gün hastanede kaldığı ve yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddiaları üzerine Adalet Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, Dilan Polat’ın sağlık sorunları nedeniyle defalarca hastaneye sevk edildiği, 29 Aralık 2023’te yatırıldığı ve 8 Ocak 2024’te taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Dilan Polat’ın ailesiyle sadece bir kez kapalı görüş yaptığı, yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.

“AİLESİYLE SADECE BİR KEZ GÖRÜŞTÜ”

Açıklamada, "Dilan Polat, hastanede tedavi gördüğü sürede; 5275 sayılı Kanun’un 83. maddesi uyarınca, ailesiyle sadece bir kez 05 Ocak 2024’te kapalı görüş gerçekleştirmiştir. Kapalı görüşte; ziyaretçilerle fiziksel temas engellenir, konuşmalar görevli tarafından duyulacak ve izlenebilecek şekilde yapılır. Dilan Polat’ın yılbaşını ailesiyle kutladığı ve kendisine ayrıcalık verildiği iddiaları asılsızdır. Bu iddialar; kötü niyetli, kamuoyunu yanıltma amaçlıdır." ifadelerine yer verildi.