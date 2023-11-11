Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!

Dilan Polat’ın güzellik merkezinde/özel polikliniğinde çekilen ve Whatsapp gruplarında gezen müşterilerine ait müstehcen fotoğraflar artık hepinizin malumu!

Malum kendisi polis sorgusunda bunu dile getirmişti!

Tekrardan hatırlayalım, ne demişti Polat?

Aynen şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu bizim öncesi ve sonrası grubumuzdur. İşlem öncesi ve sonrası atılırdı. Benim de orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim”

Bende bu ifadesi sonrası bu durumu eleştiren 3 yazı kaleme aldım!

İşin ahlaki boyutuna dikkat çeken yazılarım arşivde duruyor.

İzinli/izinsiz fotoğraf tartışmasına girmek isteyen DP severler, o yazılarımı okuyabilir!

Şunu tekrar tekrar okusunlar ama öncesinde;

Dilan Polat’ın işlem yaptırmaya gelen kadınları sosyal medya hesabından paylaşıp, “Bu kadınların kocaları da mı yok? Ay kusacağım” ifadeleri akıllara gelince, “Öncesi sonrası fotoğraf onlar. Her merkezde çekiliyor” diye savunanlar, kadınların alay konusu yapıldığının farkında mı acaba?

Peki hukuken durum neydi?

Bu konuyla ilgili araştırma yaparken karşıma Kişisel Verileri Koruma Kurumunun bir kararı çıktı!

Kuruma, bir hastanenin reklam ve tanıtım faaliyetleri için sağlık verileri de dahil kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak hastalardan açık rıza almasının hukuka aykırı olduğuna yönelik bir şikayet geliyor.

11 Mayıs 2023’de bu şikayet karara bağlanıyor!

Talep yaratmaya yönelik reklam ve tanıtım yapmayı yasaklayan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60.maddesine de dikkat çekilen kararda, “kişilerin açık rızası bulunsa da sektörel düzenlemeler uyarınca özel hastanelerin talep yaratmaya yönelik tanıtım yapmalarının yasak olduğu”na vurgu yapılıyor!

Ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemediği için veri sorumlusuna 250 bin TL idari para cezası veriliyor!

Peki Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60.maddesi ne diyor?

Madde aynen şöyle:

“Özel hastaneler; tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsatında yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar”

Yani hastanın rızası alınsa dahi kişisel veriler reklam ve tanıtım amacıyla kullanılamıyor!

Peki bu durum neden sadece özel hastanelere yasak?

Bu yasak özel poliklinikler için neden uygulanmıyor ya da bu yönde bir düzenlemeye neden gidilmiyor?

Düzenleme yok, yasak yok!

Kişisel veriler milletin Whatsapp’ın da, sosyal medya hesabında “Alay konusu” yapılıyor!

Çağrımı yeniliyorum, yetkililer bu konuya acilen el atmalı!