Dilan Polat ve Engin Polat davasında itirafçılar birbirine girdi: Beni tehdit ediyorlar

Dilan Polat ve Engin Polat davasında mali müşavir Zümrüt Yerebakan geçen hafta itirafçı olmuştu. Yerebakan, diğer itirafçı Avukat Ahmet Gün'ün kendisini tehdit ettiğini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dilan Polat ve Engin Polat davasında itirafçılar birbirine girdi: Beni tehdit ediyorlar

Sabah Gazetesi'nden İlker Turak'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Günlerdir tutuklu olan ancak gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çifti konusunda sular durulmuyor.

Avukat Ahmet Gün'ün yanında çalışan mali müşavir Zümrüt Yerebakan'ın geçtiğimiz hafta emniyete ifade verdiği bilinirken ifadesi de ortaya çıktı.

Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu.

NAYLON FATURANIN 1 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE OLDUĞUNU AÇIKLADI

MASAK raporunda Gün tarafından kesilen naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Zümrüt Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Firmaların önce yabancıya devrinin yapıldığını, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildiğini, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlediğini söyleyen Zümrüt Yerebakan, Ahmet Gün'ün kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Gün'ün nasıl ifade vermeleri gerektiği konusunda kendisine talimatlar verdiğini aktaran Yerebakan, aleyhine ifade vermemesi için de kendisini tehdit ettiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftiyle beraber Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

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