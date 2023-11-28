Dilan Polat'ın avukatından açıklama. "İntihar etmek istiyorum" dediği iddia edilmişti

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat’ın, kaldığı cezaevinde intihar edeceği yönündeki iddialara avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit'ten açıklama geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dilan Polat'ın avukatından açıklama. "İntihar etmek istiyorum" dediği iddia edilmişti

NTV'nin haberine göre, "Kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 Kasım'da eşi Engin Polat ile tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde intihar edeceğine yönelik iddialara Polat çiftinin avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit'ten açıklama geldi.

Eryiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dilan Polat ile bugün görüştüğünü belirterek, Polat'ın güçsüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesini istedi.

Polat'ın bugün kızı ile görüştüğünü söyleyen Eryiğit, görüşmede yüzünün güldüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu ve Polat'ın kızına, 'suçsuz olduğumu biliyorum, sadece bunun anlaşılması için sabırla bekliyorum' dediğini aktardı.

Avukat Eryiğit, Dilan Polat'ın tahliye olması durumunda ise sevenlerinin çok farklı bir Dilan'la karşılaşacağını düşündüğünü ifade etti.

Silivri Cezaevi'nde kalan Dilan Polat'ın son olarak telefonda görüştüğü eşi Engin Polat'a "intihar etmek istiyorum Engin" dediği iddia edilmiş ve bunun üzerine cezaevi yönetimi Polat'ı cezaevi psikoloğu ile görüştürdüğü öne sürülmüştü.

Dilan Polat'ın "intihar edeceği" iddiasına avukatından açıklama - 1

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