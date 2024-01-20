Dilber’in dansı!

Türkiye’de gündem o kadar hızlı değişiyor ki!

Mesela 21 günde 21 askerimiz şehit ediliyor 2. gün unutup başka bir konuya geçiyoruz.

Enflasyon patlıyor hayat pahalılığı çekilmez hâle geliyor hemen başka bir konu çıkıyor.

Ülkede kıyamet kopsa etkisi sınırlı olur.

Yok böyle bir ülke.

Bu ülkede Merkez Bankası Başkanı’nın babasının personel kovduğu iddia ediliyor ve ses seda yok. Bir gün konuşuluyor konu kapanıyor.

Daha neler neler.

Son konumuz emeklilere verilen sadaka yani zam

Kök maaş uygulaması nedeniyle 1 yıl boyunca 7 bin 500 lira almak zorunda kalan milyonlarca emekliye resmen sadaka gibi zam yapıldı. 7 bin 500 lira maaşı olan emeklinin son maaşı 9 bin 500 lira oldu.

Tabii ki emekli isyan etti.

Feryatlar yükseldi.

Yükseldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutlaka bunu düzelteceği iddia edildi. Hatta bazı AKP’liler en düşük emekli maaşının 12 bin lira olacağını açıkladı.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını emekli yılı ilan edip yüzde 5 ek zam verdi.

Bu ek zam, 10 bin liranın altında kaldığı için düz hesap 10 bin liraya fikslendi.

Herkes yine Mehmet Şimşek’i suçladı. Reis iyi, etrafı kötü. En yakını yani damadı Berat Albayrak da kötü olduğu için kalan son kötü Mehmet Şimşek oldu.

Reis’e kalsa emekli maaşı 15 bin lira olacaktı ama Mehmet Şimşek izin vermedi!

Yeni senaryo bu!

2024 emekli yılı olacağı için gerçek zam temmuz ayında yapılacak.

Hatırlarsanız geçen yıl da emeklinin sorununun yılbaşında çözüleceği söylenmişti.

Şimdi emekliler bağırıp çağırıyor.

Feryat eden, aç kaldık diyenlerin sesi yükseliyor.

İşte tam o anda internete bir video düştü.

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp oynadığı dizinin 55 saniyelik fragmanı.

Dilber Dansı!

Türkiye’de gündemi değiştirdi.

Google’da 1 günde 18 milyon kez arandı. YouTube’da milyonlarca kez görüntülendi.

Pavyonda dans eden bir kadın.

Bu dansın da adı Dilber Dansı!

Emekliyi bırak Dilber’in dansına bak!’

Çünkü burası Türkiye!

Yeni Türkiye…