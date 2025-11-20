Kanal D’nin 2 sezondur ekrana gelen fenomen dizisi ‘Uzak Şehir’, aldığı reytinglerin yanı sıra kadrosunda yer alan oyuncuların performansıyla da çok konuşuluyor.

Dizinin Zerrin’i Dilin Döğer, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında sosyal medyanın en çok konuşulan kadın oyuncusu oldu. Oyuncuyla ilgili 1 milyon 300 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Daha önce araştırmada farklı sıralarda sıklıkla yer alan Dilin Döğer, ilk kez listede zirveye oturarak bir ilki gerçekleştirdi.

Dilin Döğer’i listede sırasıyla Sıla Türkoğlu, Biran Damla Yılmaz, Mahassine Merabet, Çağla Şimşek, Lizge Cömert, Rabia Soytürk, Hande Erçel, Aybüke Pusat ve Demet Özdemir takip etti.

Gülben Ergen’den mini albüm sürprizi

Gülben Ergen, uzun süredir üzerinde çalıştığı mini albümle geri döndü. Sanatçı, 4 şarkıdan oluşan ve kendi adının kısaltmasıyla ‘GLBN’ adını verdiği albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Projede Mahsun Kırmızıgül, Sinan Akçıl, Mert Ekren, Sibel Algan ve Ahmet Selçuk İlkan gibi birbirinden güçlü kalemlerin imzası yer alıyor. Düzenlemelerde ise Taşkın Sabah, Olay Barış ve Sinan Akçıl gibi müzisyenler bulunuyor.

‘GLBN’ ile müzikte yeni bir döneme adım atan Gülben Ergen, hem güçlü şarkı seçkisi hem de modern tarzıyla 2025’in en çok konuşulan kadın sanatçılarından biri olmaya aday görünüyor.

‘Bağ Bozumu’ filmi izleyicisiyle buluştu

Mesut Gengeç’in yönetmenliğini yaptığı ve 13. Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal uzun metraj film kategorisinde finalde yarışan ilk uzun metraj kurmaca sinema filmi ‘Bağ Bozumu’, festival izleyicisiyle buluştu.

Gösterime, Türk tiyatro, dizi ve sinema dünyasının değerli isimlerinden oyuncu Gülsen Tuncer, yönetmen Engin Ayça, yönetmen Atalay Taşdiken, eleştirmen-yazar Feridun Andaç, Prof. Dr. Şükrü Sim ve tiyatro oyuncusu-yazar Özgür Özgülgün de katıldı.

Atlas Sineması’nda seyirciyle buluşan film, doğa ve insan arasındaki kırılgan bağı sorgulayan teması ve güçlü oyunculuklarıyla festival seyircisinden büyük ilgi gördü. Geçmişle yüzleşmek zorunda kalan Burak’ın öyküsü, Bağ Bozumu’nda güçlü bir dramatik dille anlatılıyor.