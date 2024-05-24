Dilovası'nda hacı adayları dualarla uğurlandı

Kaynak: İHA
Dilovası'nda hacı adayları dualarla uğurlandı

Dilovası'nda hacı adaylarının dualarla kutsal topraklarla uğurlandığı bildirildi.

Fatih Camii'nin bahçesinde düzenlenen özel bir törende, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, hacca gidecek olan vatandaşlara güzel dileklerini iletti ve onlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Program boyunca duygusal anlar yaşandı ve Başkan Ömeroğlu, "Hac, Müslümanlık için son derece mühim bir ibadettir. Bu manevi yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızın yolları açık olsun. Yüce Allah, ibadetlerini makbul eylesin" ifadelerini kullandı.

Başkan Ömeroğlu'nun içten sözlerinin ardından, hacı adayları dualar eşliğinde yolcu edildi.

Aileleriyle duygusal vedalaşmaların ardından, hacı adayları heyecan ve sevinç dolu bir şekilde uçağa yerleşti.

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