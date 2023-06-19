Din ile aldatanların ihaleleri nasıl kaptığını yıllar önce açıklamıştı. İslamiyetin aydınlık yüzü Yaşar Nuri Öztürk

İhalelerin büyük bir kısmının belirli holdinglere, işletmelere verilmesi dikkat çekiyor. Özellikle 6 Şubat’taki deprem felaketini iktidar fırsata çevirdi. Yıllardır milyarlarca liralık ihaleler yandaş şirketler ve AKP’liler arasında bölüştürülüyor.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanı ve İslam felsefesi profesörü merhum Yaşar Nuri Öztürk din ile aldatanların ihaleleri nasıl kaptığını yıllar önce anlatmıştı.

Öztürk’ün bu videosu tekrar gündeme geldi.

Videoda, Öztürk, “Esselamün aleyküm diye başlıyor o villlar nasıl oldu.Ordaki sit alanı nasıl kaldırılı? 30 milyon euro nasıl tercih edilecek filan” diyor.

"5 DAKİKA KONUŞUYOR 20 DEFA İNŞALLAH MAŞALLAH"

Öztürk’ün konuşmalarının tamamı:

Ne yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim, Esselamünaleyküm diye başlıyor.O villlar nasıl oldu. Oradaki sit alanı nasıl kaldırıldı? 30 milyon euro nasıl tevzi edilecek filan. Esselamünaleyküm ile başlıyor EsselamünAleyküm ile bitiyor, arada inşallah maşallah Bismillah falan o da bol bol oluyor. Bunlar lanetten Başka ne getirebilir. Esselamünaleyküm inşallah maşallah abdestin var mı Ben abdestliyim namaz vakti yaklaştı. Hazır mısın falan hep bu. 5 dakika konuşuyor 20 defa inşallah maşallah 30 defa Bismillah 4 defa Selamünaleyküm abdest namaz. Bu neyi gösteriyo. Bu adam büyük pislikler sergileyecek ve onları kapatmak için Allah ile aldatmanın bütün araçlarını kullanacak. Böyle alçak sonra da maun süresi. Niye bazı namazlar kılanları lanetliyor diye soracaksın Allah sana mı soracak. Ha senin lanetlemeyecek de kimi lanetleyecek.