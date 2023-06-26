İhaleyi veren de alan da AKP'li. İşte Türkiye Yüzyılı

Bağcılar Belediyesi’ndeki ihale sistemi, seçimlerden sonra da kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Belediyeden 35 ihale alan AKP’li Abdurrahman Yeşilyurt’un firması, 36’ıncı ihaleye imza attı.

İhaleyi veren de alan da AKP'li. İşte Türkiye Yüzyılı

YENİÇAĞ ÖZEL HABER

AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin, “Bağcılar Geneli Asfalt Kaplama Yapılması 2023” adı altında açtığı ihalenin, 31 Mayıs 2023 tarihinde sözleşmesinin imzalandığı ortaya çıktı.

yesilyurt2.jpg

4 Nisan 2023 tarihinde yapılan ve sözleşmesi geçen ay sonu imzalanan ihaleyi, Mert İnşaat Temizlik Hizmetleri Otomotiv ve Madeni Yağlar San. Tic. Ltd. Şirketi 30 milyon 254 bin TL’ye aldı. Abdurrahman Yeşilyurt tarafından 1999’da Bağcılar’da kurulan firma, geçtiğimiz yıllar içinde Bağcılar Belediyesi’nden 35 ihale almıştı. Mert İnşaat firması sadece geçen yıl Bağcılar Belediyesi’nden, 28 milyon 280 bin TL’ye “30 000 Ton Asfalt ve Emülsiyon Alımı 2022” ihalesi ile 2 milyon 684 bin TL’ye “Bağcılar Geneli Asfalt Kaplama Yapılması 2022” ihalelerini almıştı. Abdurrahman Yeşilyurt bir süre önce şirketteki hisselerini, oğulları Hüseyin Yeşilyurt ve Mertcan Yeşilyurt’a devretmişti.

yesilyurt3.jpgAKP’DE KURULUŞUNDAN BERİ AKTİF “HİZMET”

Gençlik yıllarından beri siyaset içinde yer alan Abdurrahman Yeşilyurt, kuruluşundan beri AKP’de aktif siyaset yapıyor. 2018 yılında AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Yeşilyurt o dönem şu mesajı yayınlamıştı: “Ak Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili aday adayı oldum. Bu süreçte her zaman olduğu gibi dün nasılsam bugünde aynı şekilde çalışmalarıma kendi menfaatim adına değil ülkem ve milletim adına aynı heyecanla devam edeceğim.”

yesilyurt1.jpgGeçmiş yıllarda Bağcılar Belediye meclis üyeliği de yapan Abdurrahman Yeşilyurt, 1964 Sivas doğumlu ve 12 yıl Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Genel Başkanlığını yaptı.

yesilyurt5.jpg

İlgili Haberler
Kardeşinin şerefine ihale veren isim yeniden bakan yardımcısı oldu
Gazeteci Sinan Aygül'e saldırının sebebi olan ihale iptal edildi
Din ile aldatanların ihaleleri nasıl kaptığını yıllar önce açıklamıştı. İslamiyetin aydınlık yüzü Yaşar Nuri Öztürk
Milyarlık deprem ihalesi AKP’li Hayati Yazıcının dünürüne gitti. Paralar yine yandaşa akıyor
Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
G.Saray orada bile şampiyon oldu Spor
G.Saray orada bile şampiyon oldu
Futbol tarihinde yaşanmış en paranormal olay. Hayalet gol Spor
Futbol tarihinde yaşanmış en paranormal olay. Hayalet gol
Doların ardından bir de gram altın rekor kırdı Ekonomi
Doların ardından bir de gram altın rekor kırdı
Rıza Karakaya istifa etti Spor
Rıza Karakaya istifa etti
Çorum’da çarpışan otomobiller tarlaya uçtu Güncel
Çorum’da çarpışan otomobiller tarlaya uçtu
Ankaragücü'nde 2 imza birden Spor
Ankaragücü'nde 2 imza birden
Bakan Işıkhan açıkladı. Asgari ücret destek miktarı belli oldu. Güncel
Bakan Işıkhan açıkladı. Asgari ücret destek miktarı belli oldu.