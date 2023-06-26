İhaleyi veren de alan da AKP'li. İşte Türkiye Yüzyılı

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AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin, “Bağcılar Geneli Asfalt Kaplama Yapılması 2023” adı altında açtığı ihalenin, 31 Mayıs 2023 tarihinde sözleşmesinin imzalandığı ortaya çıktı.

4 Nisan 2023 tarihinde yapılan ve sözleşmesi geçen ay sonu imzalanan ihaleyi, Mert İnşaat Temizlik Hizmetleri Otomotiv ve Madeni Yağlar San. Tic. Ltd. Şirketi 30 milyon 254 bin TL’ye aldı. Abdurrahman Yeşilyurt tarafından 1999’da Bağcılar’da kurulan firma, geçtiğimiz yıllar içinde Bağcılar Belediyesi’nden 35 ihale almıştı. Mert İnşaat firması sadece geçen yıl Bağcılar Belediyesi’nden, 28 milyon 280 bin TL’ye “30 000 Ton Asfalt ve Emülsiyon Alımı 2022” ihalesi ile 2 milyon 684 bin TL’ye “Bağcılar Geneli Asfalt Kaplama Yapılması 2022” ihalelerini almıştı. Abdurrahman Yeşilyurt bir süre önce şirketteki hisselerini, oğulları Hüseyin Yeşilyurt ve Mertcan Yeşilyurt’a devretmişti.

AKP’DE KURULUŞUNDAN BERİ AKTİF “HİZMET”

Gençlik yıllarından beri siyaset içinde yer alan Abdurrahman Yeşilyurt, kuruluşundan beri AKP’de aktif siyaset yapıyor. 2018 yılında AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Yeşilyurt o dönem şu mesajı yayınlamıştı: “Ak Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili aday adayı oldum. Bu süreçte her zaman olduğu gibi dün nasılsam bugünde aynı şekilde çalışmalarıma kendi menfaatim adına değil ülkem ve milletim adına aynı heyecanla devam edeceğim.”

Geçmiş yıllarda Bağcılar Belediye meclis üyeliği de yapan Abdurrahman Yeşilyurt, 1964 Sivas doğumlu ve 12 yıl Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Genel Başkanlığını yaptı.