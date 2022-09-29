Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise, hakkında boşanmak üzere olduğu kocası “Son aylardaki konserlerinde ve çalışma ortamlarında, yanında olma isteklerim karşılıksız bırakıldı. Sahnede yaptığı şovlarıyla ilgili paylaşımlarının, kendisine karşı kamuoyunda bir algı oluşturmak üzere tasarlandığı düşüncesi doğmuştur” ifadelerini kullanmıştı.