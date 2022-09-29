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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanmasına dair iddialar sürmeye devam ediyor.. Son olarak boşanmasına sebep olan olaylardan biri daha ortaya çıktı. İddiaya göre Dinçerler'in ailesi Hadise ve Murda'nın samimi görüntüsüne sert tepki gösterdi. İşte Hadise hakkındaki iddia..

Galeri Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 10:11
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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

4 ay evli kalan Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi’nde boşanacak. Çiftin arasında altınlar yüzünden gerilim çıkmıştı ve Dinçerler “Annemin taktığı set ve yüzüğü geri versin yeter!” demişti. Altınlar konusunda anlaşan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma sebebine dair yeni iddia ortaya atıldı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

İddiaya göre Hadise’nin, klibinde ve konserinde Murda’yla samimi görüntüler vermesine, eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki gösterdi.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

ş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı konuşuluyor.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

Ailenin, Hadise’ye, “Nasıl sarılırsın? Evlisin” sözleriyle, baskı yaptığı öğrenildi. Şarkıcının, yapılan birçok baskıya dayanamayıp, ayrılmaya karar verdiği ve dava açtığı iddia edildi.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise, hakkında boşanmak üzere olduğu kocası “Son aylardaki konserlerinde ve çalışma ortamlarında, yanında olma isteklerim karşılıksız bırakıldı. Sahnede yaptığı şovlarıyla ilgili paylaşımlarının, kendisine karşı kamuoyunda bir algı oluşturmak üzere tasarlandığı düşüncesi doğmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

9/20
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

10/20
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

11/20
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

12/20
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

13/20
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

14/20
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

15/20
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

16/20
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

17/20
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

18/20
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

19/20
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

20/20
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi belli oldu. Dinçerler ailesinde kriz yaratan fotoğraflar

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