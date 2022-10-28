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  • Hadise’yi çabuk unuttu. Mehmet Dinçerler Kuveytli şarkıcıyla sarmaş dolaş eğlendi

Hadise’yi çabuk unuttu. Mehmet Dinçerler Kuveytli şarkıcıyla sarmaş dolaş eğlendi

Hadise ile 5 aylık evliliğini 30 Eylül’de sonlandıran iş insanı Mehmet Dinçerler, katıldığı bir düğünde Kuveytli şarkıcı Rawan Bin Hussain ile samimi şekilde eğlendi. 

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 14:19
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Hadise'den boşanan Mehmet Dinçerler Kuveytli şarkıcı Rawan Bin Hussain ile sarmaş dolaş yakalandı

Hadise’yi çabuk unuttu. Mehmet Dinçerler Kuveytli şarkıcıyla sarmaş dolaş eğlendi
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30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı.

Boşandıktan sonra adı sürekli aşk iddialarına karışan Dinçerler'in Kuveytli bir şarkıcıyla samimi görüntüleri çıktı.

'SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİLER' İDDİASI

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti. İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı.
Düğünden sahne alan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Şarkıcı Rawan Bin Hussain'in eşinden yakın zamanda gördüğü psikolojik baskı nedeniyle boşandığı iddia edildi.
 

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