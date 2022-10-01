Hadise evliyken Mehmet Dinçerler’e yüklü miktarda borç vermiş. ‘Takıları borcunun yerine say’

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği, dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile resmen sona erdi. Geçen nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından tek celsede boşandı.

Anlaşmalı boşanan Hadise ve Mehmet Dinçerler duruşmaya katılmadı.

"DAHA ERKEN OLABİLİRDİ"

Hadise'nin avukatı Hakan Öncel çiftin takılar nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlığı doğruladı ve "Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. İki hafta sonra boşanma gerçekleşti yoksa daha erken olabilirdi" dedi.

TAKILARI VERDİĞİ BORÇ YERİNE SAYDI

Biten evliliğin ardından şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Takıları Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği ortaya çıktı.

İddiaya göre; Hadise düğünde kendisine takılan takıları evliliği sırasında Mehmet Dinçerler'e borç olarak verdiği yüklü miktardaki paranın yerine saydı.