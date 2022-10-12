Boşanma sonrası ortaya çıktı. Hadise'den doğum günü öpücüğü

Sadece 4.5 ay süren evliliğinin ardından muhabirlerin sorularına cevap vermeen ve fazlaca ortalarda görünmeyen şarkıcı Hadise yakın arkadaşı Seda Bakan'ın doğum günü partisinde ortaya çıktı. Instagram hesabından, katıldığı doğum günü partisinde çekilmiş fotoğraflarını paylaşan şarkıcının keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Takipçileri tarafından bu kareler Mehmet Dinçlerler ayrılığından şarkıcının kolayca sıyrıldığı şeklinde yorumlansa da ikilinin boşanmış olmalarına rağmen haklarında hemen her gün yeni bir haber çıkıyor.

Hadise arkadaşı Seda Bakan'ı öptüğü karenin altına 'İyi ki' notunu düştü ve kalp emojisi koydu.