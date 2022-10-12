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Boşanma sonrası ortaya çıktı. Hadise'den doğum günü öpücüğü

Yılın başlarında 30 Nisan'da gizli kapaklı evlendiği Mehmet Dinçerler'e, 14 Eylül'de boşanma davası açan ve geçtiğimiz günlerde de evliliğini sonlandıran Hadise, boşanma sonrası yakın arkadaşı Seda Bakan'ın doğum günü partisinde ortaya çıktı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 01:41
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Hadise yakın arkadaşı Seda Bakanın doğum gününe katıldı

Boşanma sonrası ortaya çıktı. Hadise'den doğum günü öpücüğü
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Sadece 4.5 ay süren evliliğinin ardından muhabirlerin sorularına cevap vermeen ve fazlaca ortalarda görünmeyen şarkıcı Hadise yakın arkadaşı Seda Bakan'ın doğum günü partisinde ortaya çıktı. Instagram hesabından, katıldığı doğum günü partisinde çekilmiş fotoğraflarını paylaşan şarkıcının keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Takipçileri tarafından bu kareler Mehmet Dinçlerler ayrılığından şarkıcının kolayca sıyrıldığı şeklinde yorumlansa da ikilinin boşanmış olmalarına rağmen haklarında hemen her gün yeni bir haber çıkıyor.

Hadise arkadaşı Seda Bakan'ı öptüğü karenin altına 'İyi ki' notunu düştü ve kalp emojisi koydu.

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