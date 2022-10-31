29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı

TRT Haber spikerlerinden Deniz Demir, ana haber bülteninde okuduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı nedeniyle dinci çevrelerin hedefi olmuştu.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, TRT Spikeri Deniz Demir’in canlı yayındaki ifadeleri hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bir spiker kadının, bülten bitiminde, aşırı sözlerle, sözde Atatürkçü bir tavırla, mütedeyyin vatandaşlarımızı kışkırtıcı bir dil kullanarak, üstelik bunu telefonundan okuyarak paylaşması kanaatimce planlanmış bir harekettir. TRT’deki yönetimin, orada çalışan arkadaşlarımızın, nasıl bir özveri ile çalıştıklarına, milli hamlelerimizi takip için mesai mefhumu olmadan nasıl koşturduklarına şahidiz. Bu istisnai planlı hareket neticesi, tüm TRT kurumunu hedef almak adil olmaz.” dedi.

AKP’li Bandırma Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Ziya Çelikoğlu ise Mücahit Birinci’nin paylaşımını alıntılayarak Deniz Demir'e 'vatan düşmanı' diye tanımladı.

Çelikoğlu, “Yalnız bu TRT’de ilk olmuyor. Ne kadar vatanına düşman, bayrak düşmanı varsa TRT’nin kaymağını yiyor” dedi.

“GEREĞİ YAPILDI”

Birinci, yanıtında şu yanıtı verdi:

“Canlı yayınlar kurum açısından çok risklidir. O veya bu sebeple, bu tür ‘kamikaze’ dalışları olabiliyor. Yayında spikerin ağzını kapatamazsın. Ancak sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı… Efendimizin ümmeti ile ilgili ahkam kesmek bunun haddi değildir. Planlı harekettir.”

“TRT KURUMUNDAN İLİŞKİM KESİLMİŞTİR”

Yaşanan gelişmelerin ardından Deniz Demir’e ait olduğu iddia edilen bir Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise “TRT tarafından açılan sınavda 36 bin kişi arasından 2. olarak torpilsiz, emeğimle çalışmaya başladığım 18 yıldır da onurla ve gururla mesai verdiğim TRT kurumundan ilişkim kesilmiştir... Destek veren herkese teşekkürler. Ayrılıklar da sevdaya dahildir.” denildi.

Bu paylaşımı birçok haber sitesi “Deniz Demir TRT'den kovuldu” şeklinde okuyucularına duyurdu.

DEMİR'DEN FAKE HESAP AÇIKLAMASI

Demir, Instagram hesabı üzerinden, atılan tweet hakkında yaptığı açıklamada, açılan Twitter hesabıyla ilişkisi olmadığını belirterek yasal işlem başlatacağını söyledi.

Demir paylaşımında şunları kaydetti:

“Twitter’da adıma açılan bu hesapla hiçbir ilişkim olmadığı gibi kendisi yasal işlem başlatacağım kişilerden sadece biri olacaktır. Gerçek hesabım ise sadece diğer gönderide resmini gördüğünüz hesap olup aktif olarak çok fazla kullanmadığım bir hesaptır. Gerçek olan hesap @adelede22 ‘dir…”

EŞİ METEHAN DEMİR

Deniz Demir 2013 yılında meslektaşı Metehan Demir ile evlendi. Hürriyet Gazetesi Ankara temsilciliği de dahil birçok yerde çalışan Metehan Demir'in eşi Deniz Demir'in adıyla alınan hesaptan atılan tweet tartışma yarattı.

DENİZ DEMİR NE DEMİŞTİ

Demir, ana haberin sonunda okuduğu ve özellikle dinciler tarafından hedefe konulmasına sebep olan mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün Cumhuriyetimizin 99'uncu kuruluş yıldönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını, ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken, Cumhuriyet'i zihninde ve kalbinde yaşayan, yaşatan ve bunu gelecek nesillere aktaran siz bu büyük millet, bu büyük devlet... Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın! 29 Ekim kutlu olsun!"

ŞEHİTLER İÇİN AĞLAMIŞTI

TRT spikeri Deniz Demir, ekranda şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına boğulmuştu.