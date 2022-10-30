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  • TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...

TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...

TRT ekranlarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin haberlerin verildiği sırada ilginç anlar yaşandı. TRT Haber spikeri Deniz Demir, yayın biterken bir anda akıştan çıkarak, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 03:08
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TRT'de dikkat çeken sözler: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...

TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Spor, sanat ve siyaset dünyasından hemen herkesin gündeminde ‘Cumhuriyet’ ve ‘Atatürk’ ana gündem maddesiydi.

Televizyon kanalları da yayın akışlarının büyük bir kısmını tören ve kutlamalara ayırdı.

TRT Haber’de ise ana haber sunucusu Deniz Demir’in, bültenin sonunda önündeki notlardan okuduğu ‘29 Ekim’ mesajı yayına adeta damga vurdu.

"BİZİ ÜMMET OLMAKTAN ÇIKARIP"

Demir’in, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarken kullandığı ifadeler şu şekilde;

"Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken. Cumhuriyeti zihninde ve kalbi yaşatan bu büyük devlet büyük millet, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın."

Demir'in, sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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İsmail şimşek
30.10.2022 03:23
Bu cesur davranışını kutluyorum işini kaybetmesinede üzüldüm işte gerçek gazeteci haberci bu güzel insanlar!  
 
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