TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Spor, sanat ve siyaset dünyasından hemen herkesin gündeminde ‘Cumhuriyet’ ve ‘Atatürk’ ana gündem maddesiydi.

Televizyon kanalları da yayın akışlarının büyük bir kısmını tören ve kutlamalara ayırdı.

TRT Haber’de ise ana haber sunucusu Deniz Demir’in, bültenin sonunda önündeki notlardan okuduğu ‘29 Ekim’ mesajı yayına adeta damga vurdu.

"BİZİ ÜMMET OLMAKTAN ÇIKARIP"

Demir’in, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarken kullandığı ifadeler şu şekilde;

"Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken. Cumhuriyeti zihninde ve kalbi yaşatan bu büyük devlet büyük millet, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın."

Demir'in, sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.