Diri diri mezara girdi. Tüm insanlığa mesaj verdi

Ökkeş Bölükbaşı
Diri diri mezara girdi. Tüm insanlığa mesaj verdi
Rize'de bir vatandaş diri diri mezara girip insanlığa mesaj verdi. İşte o ilginç anlar...

Rize'de bir vatandaş kazılmış ve üzeri tahtalarla örtülü bir mezara girip tüm insanlığa mesaj verdi. Her şeyin boş olduğunu ve kimseyi üzmemek gerektiğini söyleyen vatandaş şu ifadeleri kullandı;

''Ey insanoğlu. Hiç ölmeyi düşünmüyor musunuz? Bu dünya boş. Bırakın yalanı, dolanı, iftirayı. Dünya malından vazgeçin. Tek gerçek yer burası. Ona göre komşunuzu, dostlarınızı, akrabanızı, kimseyi üzmeyin. Gideceğimiz yer 2 metre 10 santimetre.'' dedi.

O anlar sosyal medyada gündem olurken, defalarca paylaşıldı.

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