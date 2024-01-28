Diri diri mezara girdi. Tüm insanlığa mesaj verdi

Rize'de bir vatandaş kazılmış ve üzeri tahtalarla örtülü bir mezara girip tüm insanlığa mesaj verdi. Her şeyin boş olduğunu ve kimseyi üzmemek gerektiğini söyleyen vatandaş şu ifadeleri kullandı;

''Ey insanoğlu. Hiç ölmeyi düşünmüyor musunuz? Bu dünya boş. Bırakın yalanı, dolanı, iftirayı. Dünya malından vazgeçin. Tek gerçek yer burası. Ona göre komşunuzu, dostlarınızı, akrabanızı, kimseyi üzmeyin. Gideceğimiz yer 2 metre 10 santimetre.'' dedi.

O anlar sosyal medyada gündem olurken, defalarca paylaşıldı.