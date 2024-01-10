Sipariş ettikleri kahveyi görünce deliye döndü. Çalışana tekme tokat daldı

30 Ekim tarihinde Bakırköy’de yaşanan kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cevizlik Mahallesinde meydana gelen olayda görgü tanıklarının iddialarına göre, bir şahıs sevgilisi ile birlikte bir kafeye giderek kahve siparişi verdi.

Verilen siparişleri hazırlan barista, kız arkadaşının kahve bardağına gülücük işareti çizdi.

Kız arkadaşının kahve bardağında gülücük sembolü çizildiğini gören şahıs kafenin bar kısmına giderek önce barista ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile olay kavgaya evrildi ve öfkelenen adam tişörtünü çıkarıp baristayı dövemeye başladı.

Diğer çalışanların engellemesine rağmen durdurulamayan adam baristayı ardı arkasına attığı yumruklar ile yere düşürdü.

Bir müddet dövmeye devam eden öfkeli adam daha sonra diğer çalışanların da müdahalesi ile baristadan uzaklaştı.

O anlar kafenin güvenlik kameralarına an be an yansırken tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.