At geliyor mu ? Gidiyor mu ? Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü

Sosyal medyada bazı görüntüler üzerinde herhangi bir oynama yapılmamasına rağmen bir anda bütün kullanıcıları birbirleri arasında tartışma yapmalarına neden oluyor.

İşte o görüntülerin en son örneği bir at oldu. Bir kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda bir atın karlı bir arazide yavaş adımlar atarak ilerlediği görülüyor.

Kullanıcıların bir kısmı ilk etapta atın geldiğini öne sürdü. Öte yandan diğer kısmı ise atın aslında kamera noktasından uzaklaştığını öne sürdü. Halen gizemini sürdüren bu kısa video oldukça kısa bir zamanda birçok kullanıcı tarafından paylaşılarak viral videolar arasında yerini aldı.