Diş ağrılarını kesen mucize ot ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan diş ağrılarını kesen güvey otu dikkatlerden kaçmadı.

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Diş ağrılarını kesen mucize ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Korkulu rüya olan diş ağrılarını kesen güvey otu dikkat çekti.

GÜVEY OTU NEDİR?

Çuhaçiçeğigillerden; tohumları kuşyemi olarak kullanılan bitkilerin cins ismidir.

Kokusu güzeldir. Çiçekleri, beyazımtırak erguvan rengindedir. Dallarının ucunda, küçük demetler halinde bulunur. Yapraklarının altı tüylüdür.

Yaz aylarında toplanıp, kurutulur. İçeriğinde; terpinol, terpinin vethymol gibi kokulu maddeler vardır.

GÜVEY OTUNUN FAYDALARI

-İştahı açar, vücuda dinçlik verir.

-Nezleyi keser. Göğsü yumuşatır, öksürüğü giderir, balgam söktürür.

-Diş ağrılarını keser.

-Sinir bozukluklarını giderir.

-Görme zafiyetinde de faydalıdır.

-Midevi, yatıştırıcı ve spazm gidericidir.

-Yaralar için hazırlanan ilaçların bileşiminde vardır.

GÜVEY OTU NASIL KULANILIR?

İçten ve dıştan uygulanır.

Çay: 1 çay kaşığı (2 g) kıyılmış kuru bitkiye 150 ml kaynar su eklenir, 2-4 dk demlenip süzülür.

Sıcak olarak içilir. Çayı fazla demlendiğinde çok acılaşır.

Çayı 1 çay kaşığı (2 g) kıyılmış kuru bitki

150 ml soğuk suda 12-18 saat demlendirilerek de yapılabilir.

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