Diş ağrısı nedeniyle gitti hayatının şokunu yaşadı. 1 ay daha geç kalsaydı gözünü kaybedecekti

Kastamonu’da orman işletmesinde çalışan 55 yaşındaki Erol Tekin, önce sinüzit tedavisine başladı.

Ancak yanağında bir sertlik ve ağrı devam edince diş doktoruna gitti.

Diş doktoru yanağındaki şişliği diş apsesi sanıp antibiyotik verdi. Fakat ilaçlar işe yaramayınca Tekin, oğlunun muayenehanesine başvurdu. Burada yapılan incelemede yanağındaki kitle, çok nadir görülen bir kanser türü çıktı.

İstanbul’a sevk edilen Tekin, sol gözünü kaybetmek üzereyken Prof. Dr. Tayfun Apuhan tarafından ameliyat edildi.

Prof. Dr. Apuhan, “Bu tümör maksiller sinüs tümörü olarak bilinir. Çok sinsi ilerler ve sinüzit veya diş ağrısıyla karıştırılır. Hastamız çok şanslı, 1 ay daha gecikseydi sol gözünü kurtaramayacaktık.

Tümörü tamamen aldık. Radyoterapi ve protez ile tedavi süreci devam edecek” dedi.

Tekin’in eşi Hülya Tekin ise eşinin 4 ay sonra doğacak ilk torununu görebileceği için çok sevinçli olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Apuhan, şu ifadelerini kullandı:

“Hastamız diş yakınması nedeniyle başka bir merkezde diş hekimine gidiyor. Oradan bize yönlendirildi. Endoskopik olarak muayene ettik ve burnun sol tarafında bir kitle ile karşılaştık. Daha sonra yaptığımız görüntüleme tetkiklerinde yüzün sol tarafında maksiller ve etmoid sinüs dediğimiz bölümü dolduran, göze ve beyin dokusuna kadar uzanım olan bir kitleyle karşılaştık. Ameliyatta özellikle sol tarafta damak bölgesinin göze ve beyne yakın bölgelerini de temizledik. Gözü koruduk. Tümörün geliştiği anatomik bölgenin karmaşık olmasından dolayı hastalık çok geç fark ediliyor ve başka hastalıklarla karıştırılabiliyor. Bizlere de çok geç ulaşıyorlar. Özellikle tek taraflı burun tıkanıklığı, kanaması olan, yüzün bir tarafında uyuşma hissi, şişlik, yüzde asimetri, geçmeyen baş ağrısı gibi şikayetleri olan hastaların vakit geçirmeden mutlaka KBB hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanına gitmesini öneriyoruz.”

Prof. Dr. Apuhan, yanak bölgesindeki tümörlerin sinüzit ile karıştırıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Göze çok yakın bir bölgede olduğu için, görme problemleri de olabilir. Biz KBB hekimleri olarak, sinüzit ile birlikte altta yatan bir kanser olup olmadığını mutlaka araştırırız. Ne yazık ki bu hastalık çok hızlı bir şekilde boynu ve vücudun diğer bölgelerine sıçradığı için, boyun diseksiyonu adı verilen bir operasyonla ameliyatı tamamlamak zorunda kalıyoruz. Bu hastamızın da boynuna, sol tarafına yayılmıştı, boyundaki lenf bezlerindeki kanserli dokuları da aldık. Biraz daha geç kalsaydı, tümör göze ve beyin dokusuna da ulaşacaktı. Sol yanağında geniş bir alanda tümörü çıkardığımız için, kozmetik deformite olmaması için protez yapılacak ve birkaç gün içinde takılacak. Ayrıca ameliyat sonrasında bir süre radyoterapi görecek."

Eşi Hülya Tekin ise, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı:

“Yüzünde bir sertlik hissetmişti. Dişçiye gittiğinde antibiyotik vermişler. Ama geçmeyince oğlumuzun yanına gitti, Akyazı’da yaşıyor. Orada başka bir diş hekimine daha muayene oldu. Diş hekimi yanak içindeki kitleden şüphelendi ve biyopsi yaptı. Kanser olduğunu öğrenince hemen İstanbul’a geldik. Hocamız ameliyata aldı. Çok şükür iyileşiyor ama diş ağrısı diye gittiğimiz yerde kanser çıktı karşımıza. Torunumuz olacak, 4 aylık hamile, ilk torunumuzu kucağına alacağı için çok sevinçliyiz."