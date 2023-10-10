Sırt ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Eskişehir’de sırt ağrısıyla hastaneye giden 83 yaşındaki kadının ort damarının yırtıldığı ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Sırt ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Eskişehir Şehir Hastanesi’ne bel ve sırt ağrısıyla başvuran Fidan Tuğcu, hayati tehlike içeren bir hastalıkla karşı karşıya olduğunu öğrendi.

Tuğcu’ya, aort damarının yırtılması sonucu oluşan ‘tip A aort diseksiyonu’ teşhisi konuldu.

Kalp damar cerrahları Dr. İbrahim Çağrı Kaya ve Dr. Yıldırım Gültekin, anestezi uzmanı Dr. Sadık Özkavak’ın yaptığı acil müdahaleyle Tuğcu’nun hayatı kurtarıldı.

6 saat süren zorlu bir ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Tuğcu, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise çıkarıldı.

“AORT DİSEKSİYONU ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK”

Ameliyat ekibinden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çağrı Kaya, aort diseksiyonunun çok ciddi ve ölümcül bir hastalık olduğunu belirtti.

Bu hastalığın yarısından fazlasının tanı alamadan yaşamını yitirdiğini söyleyen Dr. Kaya, “Tanısı konulan hastaların da yüzde 50’si ölüyor. Hastalığın tedavi edilmediği her saatte ölüm riski yüzde 1 artıyor. Bu hastalığın tedavisi ancak acil servis, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve anestezi bölümlerinin tecrübeli ve uyumlu bir şekilde çalıştığı merkezlerde başarılı olabilir. Hastamızın genç yaşta bu hastalığı atlattığı için çok mutluyuz. Ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.

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