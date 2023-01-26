Diş ağrısına son

Herhangi bir diş iltihabında, şiddetli ve dayanılmaz bir ağrı hissediyorsanız o ağrıdan doğal bir yöntemle kurtulmanız mümkün. İşte o doğal yöntem:

DİŞ AĞRISINI ANINDA KESEN KÜR

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı bal

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sirke

Sarımsağı sulanana kadar dövün.

Sirkenin içine atıp üzerine tuz ve bal koyun.

İki ürünü merhem kıvamına gelinceye kadar karıştırın.

Bir çay kaşığı kadar alıp ağrıyan dişinizin üzerine koyun.