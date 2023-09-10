Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan, 10-11 Eylül'de Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu'nun davetlisi olarak Kazakistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın 10-11 Eylül'de Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtilirken, Fidan'ın, ülkeyi Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nurtileu'nun davetlisi olarak ziyaret edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle geliştirilmiş stratejik ortağımız kardeş Kazakistan'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." denildi.