Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘1915 olayları’ açıklaması

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘1915 olayları’ açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına dair bazı ülke yetkililerinin yaptığı açıklamalar üzerine bir bildiri yayımladı.

Bakanlık, bu açıklamaların “bazı radikal grupları tatmin etme” amacı taşıdığını ve tek yanlı olduklarını belirterek, bu tür ifadeleri kabul etmediklerini ifade etti. Ayrıca, bu tür tarihî olaylar hakkındaki yanlı ve önyargılı beyanların, iki toplum arasındaki barışma çabalarına zarar verdiğini ve radikal grupları nefret suçlarına teşvik ettiğini vurguladı.

Bakanlık, tüm ilgili tarafları, önerilen Ortak Tarih Komisyonu’nun kurulmasına ve Ermenistan ile sürdürülen normalleşme sürecine destek olmaya davet ettiğini bildirdi.

Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 1915 olaylarını meşru bir tartışma konusu olarak kaydettiğini ve bu açıklamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

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