Pakistan eski Başbakanı Khan’ın hapis cezası ertelendi

Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki yüksek mahkeme, eski Başbakanı Imran Khan'ın itirazını kabul ederek yolsuzluk davasında aldığı 3 yıl hapis cezasının ertelenmesine ve kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Eski Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada mahkemenin kararını eleştirerek, Khan'ın mahkumiyetinin ertelendiğini ancak sonlandırılmadığını söyledi. Şerif, “Kararın ne olacağı açıklanmadan önce herkes tarafından biliniyorsa, bu adalet sistemi için endişe verici bir konu olmalı. Eğer bir üst mahkeme açık bir mesaj verirse, alt mahkemenin başka ne seçeneği olabilir ki” ifadesini kullandı



YENİDEN TUTUKLANABİLİR

Khan'ın hakkındaki diğer davalarda alınan tutukluluk kararı nedeniyle serbest bırakılıp bırakılmayacağı henüz bilinmiyor. Khan’ın sözcüsü Raoof Hasan mahkeme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Davada alınan erteleme kararına rağmen, Khan’ın diğer sahte ve hileli davalarda tutuklanması kötü niyetli olacaktır. Adalet yerini bulmalı ve bulacaktır” dedi. Khan’ın hapishanede olduğu için kefaletle serbest bırakılma başvurusunun reddedildiği 9 davada yeniden tutuklanma ihtimali bulunduğunu belirten Hasan, "Yeniden tutuklanabilir. Ancak devletin bunu teknik detaylar nedeniyle yapmamasını umuyoruz" şeklinde konuştu.



SİYASİ YASAK ALMIŞTI

Eski Başbakan ve Tehreek-e-Insaf (PTI) partisi Lideri Imran Khan, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlarını içeren Toshakhana davası kapsamında 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 5 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Pakistan Seçim Komisyonu ise 8 Ağustos’ta Khan'ın 5 yıl süreyle siyasetten men edilmesine karar vermişti.

Khan, devlet sırlarının sızdırılması, şiddetli protestoların düzenlenmesi ve ulusal güvenliği tehlikeye atmak gibi hakkında farklı suçlamalar da bulunuyor.