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Dışişleri'nden Yunanistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’daki tren kazası nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 11:26
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Dışişleri'nden Yunanistan'a taziye mesajı

Dışişleri'nden Yunanistan'a taziye mesajı
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Bakanlığın mesajında, “Komşumuz Yunanistan’da dün gece meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Yunanistan’ın Larisa kentinin Tempi bölgesinde dün gece bir tren kazası meydana geldi. Bir yolcu treniyle yük treninin çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 36 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi de yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı, kaza nedeniyle bugün bir taziye mesajı yayınladı. Dışişleri’nin mesajı şöyle:

“Komşumuz Yunanistan’da dün gece meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

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