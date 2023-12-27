Pırıl pırıl dişler için 7 mucize öneri ortaya çıktı. Artık çürük dişler hayatınızı zindan etmeyecek

Diş sağlığı, insanlarla olan ilişkilerimizi bile etkileyebilecek kadar hayati bir konu olduğu biliniyor. Bu alanda uzmanlar, diş sağlığını korumak için çok çeşitli yöntemler olduğunu vurguladı.

Diş fırçası ve diş macunu bu konunun en temel unsurları olsa da, ekstra koruma sağlayabilecek başka yöntemler de mevcut olduğu bildirildi.

İşte diş çürümesini engellemek için uygulayabileceğiniz 7 farklı yöntem…

YEME ALIŞKANLIKLARINIZI SAĞLIKLI HALE GETİRİN

Ne yediğiniz, diş sağlığınızı doğrudan etkiler. Şekerli gıdaların diş çürümesine neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak yeme alışkanlıklarınızı sağlıklı hale getirerek bu sorunu önleyebilirsiniz. Süt ürünleri, kemiklerinizin ve dişlerinizin ana yapı taşı olan kalsiyum açısından zengindir. Her gün süt ürünleri tüketmeye özen gösterin. Şekersiz içecekler içmeye çalışın. Soda, meyve suyu ve gazlı içecekler gibi asitli içeceklerden uzak durun.

ŞEKERSİZ SAKIZ ÇİĞNEYİN

Şekersiz sakız çiğnemek, diş çürümesine karşı bir savunma mekanizmasıdır. Sakız çiğnediğinizde, ağzınızda tükürük salgılanır. Tükürük, yiyecek artıklarını temizler, asitleri nötralize eder, diş minesini güçlendirir ve bakterilerle savaşır. Ayrıca, sakız çiğnediğinizde ağzınıza kalsiyum ve fosfat gibi mineraller de girer. Bu mineraller de diş minenizi kuvvetlendirir. Eğer ağzınızı kurutan ilaçlar kullanıyorsanız, şekersiz sakız bu sorunu hafifletmeye de yardımcı olur.

DİŞ FIRÇANIZI SIK SIK DEĞİŞTİRİN VE TEMİZ TUTUN

Diş fırçanızı sık sık değiştirmeniz gerekir çünkü kılları aşınır ve yıpranır. Eski bir diş fırçasıyla dişlerinizi yeterince temizleyemezsiniz. Her kullanımdan sonra fırçanızı suyla yıkayın ve havalandırın. Fırçanızı tuvaletinizle aynı odada saklamayın çünkü fırçanıza dışkı bakterileri bulaşabilir.

DİŞ BAKIMI RUTİNİNİZE SADIK KALIN

Araştırmalar, insanların yüzde 58'inin diş ipi kullanmadığını, yüzde 38,1'inin ise gargara kullanmadığını gösteriyor. Bazen diş bakımımızın yetersiz veya eksik olduğunun farkında olmayız. Diş çürümesini önlemek istiyorsanız, sabah ve akşam diş bakımınızı aksatmayın.

DÜZENLİ OLARAK DİŞ HEKİMİNE GİDİN

Düzenli diş hekimi ziyaretleri pek keyifli olmasa da, önlem almak tedavi etmekten daha iyidir. Dişlerinizi ne kadar iyi fırçalarsanız veya diş ipi kullanırsanız kullanın, ulaşamadığınız yerler olacaktır. Bir diş hekimi, dişlerinizin ön ve arka kısımlarındaki plak ve tartarları temizleyerek diş çürümesini önleyecektir. Düzenli temizlik, diş çürümesiyle mücadelede çok önemli bir adımdır. Birçok kişi temizlik sonrası dişlerinin pürüzsüz olmasından memnun olduklarını söylüyor. Yılda en az bir kez diş hekimine gitmeyi ihmal etmeyin.

TAKVİYE VE VİTAMİN ALIN

Tam tahıllı gıdalar tüketin. Bu gıdalar, B vitamini ve demir gibi diş sağlığı için önemli olan besinleri içerir. Ayrıca, tam tahıllar magnezyum adı verilen bir mineral de içerir.

Magnezyum, kalsiyumun emilimini artırarak dişlerinizi güçlendirir. D vitamini almak için deniz ürünleri yiyin. Deniz ürünleri, D vitamini bakımından zengindir. D vitamini, kalsiyumun dişlere yerleşmesine yardımcı olur.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KULLANIN

Hindistan cevizi yağı, vücudun birçok bölümü için faydalıdır. Dişleriniz için de hindistancevizi yağı kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı, ağzınızdaki yağ ve bakterileri çekerek dişlerinizi doğal olarak temizler ve korur. Bunun için yapmanız gereken tek şey, bir çorba kaşığı hindistancevizi yağını ağzınızda 20 dakika boyunca çalkalamaktır.