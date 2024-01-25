Dişleri çürüten yeni besinler ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kaynak: İHA
Dişleri çürüten yeni besinler ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Dt. Çağatay Yazıcı, çocuklarda diş çürüklerinin önlenmesi için ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dt. Çağatay Yazıcı, “Yılda en az bir kez diş hekimine gidilmesi, okulların yarıyıl tatilinde çürük tedavilerinin yapılması, fast-food, asitli içecek, işlenmiş ve paketli gıda gibi zararlı besinlerden uzak durulması gerektiğini” söyledi.

Dt. Yazıcı, Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nde yaptığı açıklamada, çocukların diş sağlığının tehlikeye girdiğini, özellikle tatil dönemlerinde bu sorunun daha da arttığını belirtti.

Dt. Yazıcı, “Küçük yaşlarda ağız bakımına önem vermeyen çocuklar, ilkokula başladıklarında çoktan diş çürüğü ile karşılaşabiliyorlar. Diş bakımı, sağlığımızı ve yaşam kalitemizi etkileyen çok önemli bir konudur” dedi.

Dt. Yazıcı, çocukların ilk dişleri çıktığından itibaren doğru şekilde diş fırçalaması gerektiğini, bunun için de ebeveynlerin gözetimine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Dt. Yazıcı, “Çocuklar, dişlerinin sadece görünen kısımlarını fırçalıyorlar, bu da yeterli olmuyor. Ebeveynler, çocuklarına diş fırçalama tekniklerini ve diş ipi kullanımını öğretmeli, onları sağlıklı beslenmeye teşvik etmeli, abur cubur yemelerini engellemelidir” diye konuştu.

Dt. Yazıcı, son olarak, çocukların ağız sağlığını korumak için yılda bir kez diş hekimine gitmelerinin şart olduğunu, bunun için de yarıyıl tatilinin uygun bir zaman olduğunu söyledi.

Dt. Yazıcı, “Çocuklar, okul stresinden uzaklaştıkları bu dönemde, çürük tedavilerini rahatlıkla yaptırabilirler. Böylece, yeni eğitim dönemine sağlıklı dişlerle girebilirler, süt dişleri düşen ve yerine yeni dişler gelen çocuklar da ağız sağlıklarını koruyabilirler” şeklinde konuştu.

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