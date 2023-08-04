İlber Ortaylı Disney Plus ve Atatürk dizisi tartışmalarına son noktayı koydu

Bu kararın ABD’deki Ermeni lobisinin etkisiyle alındığı iddia edildi. Türkiye’de ise dizinin iptaline büyük bir öfke ve hayal kırıklığı yaşandı.

Ünlü isimlerden dizinin iptaline tepki yağdı

Dizinin iptaline tepki gösterenler arasında sanatçılar, siyasetçiler, sporcular ve akademisyenler yer aldı. Tepki gösterenler, dizinin yayınlanmasını istediklerini ve Disney Plus’ın üyeliklerini iptal ettiklerini sosyal medyada paylaştılar.

İlber Ortaylı: Atatürk’ü tartışmak kimsenin haddi değildir

Tepki gösterenlerden biri de tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı oldu. Ortaylı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk’ün dünya tarihinin nadiren gördüğü bir deha olduğunu ve anısının halen baş tacı edildiğini belirtti. Ortaylı, Atatürk’ü tartışmak isteyenlere de sert bir şekilde çıkıştı. Ortaylı, “Atatürk’ü tartışmak kimsenin haddi değildir” dedi.

İlber Ortaylı: Türkiye’nin yakın tarihini anlatan kaliteli bir film yapılmalıdır

Ortaylı, meseleyi sadece bir dizinin yayından çekilmesi olarak görmeyerek, yakın tarihimizin ve kurucumuz Atatürk’ün üzerinden tartışmaya açılmasının asıl sorun olduğunu vurguladı. Ortaylı, Türkiye’nin enternasyonal nitelikli bir araştırma grubu kurması ve yakın tarihimizi anlatan kaliteli bir film yapması gerektiğini söyledi. Ortaylı, “Bu kaliteyi yakalayacak yönetmenimiz de senaristimiz de oyuncumuz da var. Eğer bu ülkenin kurucusunun hayatını başkalarına bırakırsak sadece protesto etmekle kalırız” ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı şunları yazdı;

"Kimsenin şüphesi olmasın; hukukunu müdafaa edemeyecek tarihi büyüklerimizin savunmasını tarihçiler ve tarih bilenler yapacaktır. Bu sene Atatürk’ün ölümünün 85. yılını idrak edeceğiz; anısı hâlâ böyle baş tacı edilen bir başkası yoktur. Hayatının hiçbir safhasında zamanın ve zeminin olumsuzluklarına teslim olmayan Atatürk’ü tartışmak kimsenin haddi değildir.

Anadolu’dan asla çıkmayacağımızın belgesi olan 26 Ağustos 1922’deki Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıldönümünün yaklaştığı şu günlerde başlayan tartışma tarihin hiçbir zaman geride kalmadığının göstergesidir.

Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır. Bu gerçeği dünyanın önde gelen tarihçileri kabul etmekte ve kitaplarında detaylarına girmektedirler. Sağlığında ve ölümünden sonra tüm dünyaya örnek gösterilen bu tarihi şahsiyet dün olduğu gibi bugün de sahipsiz değildir.

Mesele sadece uluslararası bir şirketin çektiği diziyi yayından çekmesi değil, yakın tarihimizin ülkemizin kurucusu Atatürk’ümüz üzerinden tartışmaya açılmasıdır. Bu konu üyelik iptali veya kanal kapatmayla geçiştirilecek bir olay değildir. Biz ne kadar meseleleri görmezden gelsek de dünyada birtakım çevreler, son zamanlarda özellikle Almanya, yakın tarihimizi tartışmaya açmak istemekte, kendi soykırım utancına ortak aramaktadır. Çabaları nafiledir; nice yabancı tarihçi Osmanlı Arşivi’ne girdikten sonra Türkiye’nin sadık dostları olmuştur.

Türkiye’nin aciliyetli olarak enternasyonal nitelikli bir araştırma grubu, ki buna Ermeni alimleri de dahil, kurması ve çalışmaya başlaması şarttır.

Devletin imkanları Osmanlı’nın kuruluş dönemleri kadar yakın tarihimiz ve kurucumuz Atatürk için de kullanılmalıdır. Bugünlerde sinema dünyasında merakla beklenen Ridley Scott tarafından yönetilen Napoleon filmi gibi kaliteli bir film neden Atatürk için yapılmasın?

Bu kaliteyi yakalayacak yönetmenimiz de senaristimiz de oyuncumuz da var. Eğer bu ülkenin kurucusunun hayatını, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okuyuşumuzun hikayesini başkalarına bırakırsak sadece protesto etmekle kalırız.

Türkiye hem kahramanlarını koruma hem de tarihini anlatma gücüne sahiptir. Yeter ki nitelikli insan gücümüz kullanılsın ve işi uzmanlarına bırakalım."