Disney Plus Türk yapımlarını platformdan kaldırdı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Disney Plus’a giren kullanıcılar, 1 Temmuz akşamında bu yapımların önemli bir kısmının yayından kaldırıldığını fark etti.

Disney Plus ani bir karar aldı ve platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Halihazırda çekimi devam eden ve yayınlanacağı açıklanan içeriklere ne olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İddiaların çıkış noktası sorunu deneyimleyen kullanıcılar olduğu için yerli yapımların, teknik bir aksaklık sonucunda yayından kaldırıldığı da iddia edildi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: İKİ GÜN ÖNCE KREDİ KARTIMDAN AÇIKLANANIN İKİ KATI YILLIK ÜYELİK ÜCRETİ ÇEKTİ

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından söz konusu duruma tepki gösterdi. Çağlayan, Disney Plus'ın kredi kartından da açıklananın iki katı üyelik ücreti çektiğini belirterek tepki gösterdi. Çağlayan'ın paylaşımı şöyle:

"DisneyPlus hiçbir açıklama yapmadan yerli içerikleri kanaldan kaldırdı. Üstelik daha iki gün önce kredi kartımdan açıklananın iki katı yıllık üyelik ücreti çekti. Mesela Orjinal Disney içerikleri devam edecek mi ? Paramızı iade alabilecek miyiz? Biz de para veriyoruz bu platforma, birileri bir açıklama yapacak mı? Yoksa üyelik paralarımız uçuyor mu? :)"