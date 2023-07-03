Disney Plus'tan dikkat çeken 'Atatürk' paylaşımı

Yerli içerikleri kaldıran Disney Plus, 'Atatürk' dizisinin fragmanını yayınladı.

Disney Plus'tan dikkat çeken 'Atatürk' paylaşımı

Bünyesindeki pek çok yerli içeriği yayından kaldıran dijital yayın platformu Disney Plus'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Platform, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin provokatif çağrısına 'Atatürk' dizisinin fragmanını paylaşarak yanıt verdi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye giriş yapan dijital yayın platformu Disney Plus, aldığı son kararla dikkat çekti. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin, 'Atatürk' dizisinin kaldırılması talebinin ardından yerli içeriklerin hepsini platformdan kaldırdı.

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'ATATÜRK' DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Platformun bu girişimi çok sayıda tepki alırken 29 Ekim'de yayınlanması planlanan 'Atatürk' dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

Ancak gelen tepkiler üzerine Disney Plus, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

DİZİ FRAGMANI YAYINLANDI

Disney, Atatürk dizisinin fragmanını yayınlayarak "Orijinal dizi #Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında" notunu düştü.

Disney Plus'ın Atatürk dizisi, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'te izleyicilerle buluşacak.

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