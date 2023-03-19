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Diyabette enfeksiyona aman dikkat

Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, diyabette enfeksiyon riskine dikka çekerek uyarılarda bulundu. İşte o çok önemli uyarılar…

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 11:50
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Diyabete, enfeksiyona aman dikkat

Diyabette enfeksiyona aman dikkat
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Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, diyabet hastalarının el ve ayak bakımına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi. Ateşoğlu, ‘Diyabetli hastalarda ayak sağlığı çok önemli. Yetersiz bakım, enfeksiyon riski oluşturur. İlerleyen safhalarda kayıplara neden olabilir. Ayaklarınıza iyi bakmanız, diyabetle ilgili en ciddi problemleri önlemenize yardım eder. Belirli aralıklarla doktorunuza görünün ve mutlaka ayak sağlığınızı kontrol ettirin.’ diye uyarılarda bulundu..

Diyabetlilerde görülen sinir ve kan damarı hasarının nöropati geliştirdiğinde bunun ayaklar için bir sorun haline gelebileceğini dile getiren Ateşoğlu, şunları söyledi:

“Ayaklarda veya ellerde his kaybına, enfeksiyona dönüşebilir. Fark veya tedavi edilmediğinde yaralar, içe doğru dönen ayak tırnakları ve diğer sorunlar enfeksiyona neden olabilir. Zayıf dolaşım, enfeksiyonu iyileştirmeyi zorlaştırır. Hastalık, yıpranma, ayağınıza uymayan ya da kötü tasarlanmış ayakkabılar dolaşım bozukluğu veya yanlış kesilen ayak tırnakları birçok yaygın ayak problemine neden olur. Yapılacak bakımla ayakta gelişen ve ampütasyon (uzvun ameliyatla alınması) gerektiren ciddi komplikasyonların riski azaltılabilir.”

Uzmanların yaptığı araştırmaların ve yurt dışı çalışmaların, diyabetli yaşlıların kendi bakımlarında güçlük çektiğini gösterdiğini vurgulayan Ateşoğlu, özellikle yaşlı diyabetlilerin ayak bakımında ve tırnaklarını kesmekte zorlandıklarına açıklık getirdi.

AA

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