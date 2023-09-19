Diyanet altın varaklı Kuran bastıracak. Kitapların sıcakla renk değiştiren kapaklı olması istendi

Ocak-Ağustos 2023 döneminde 29,9 milyar TL harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcamalarında önemli yer tutan kitap basımı için kesenin ağzı bir kez daha açıldı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, 2023 yılındaki 36,4 milyar TL’lik bütçesi bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, altın yaldızlı ve varaklı Kuran bastırmak için ihale düzenledi. İhale kapsamında 160 bin adet Kuran bastırılacağı belirtildi.

KİTAPLARIN SICAKLA RENK DEĞİŞTİREN OLMASI İSTENDİ

İhalenin şartnamesinde, bastırılacak kitapların sıcakla renk değiştiren kapaklı olmasını istendi. Şartnamede talepler, “Thinprint paper sınıfı altın yaldız, baskıyı parlak gösteren yüzeyi pürüzsüz-perdahlı, pantone yaldız çift kompenantlı. Kapak: İthal Mukavva Üzeri Termo (sıcakla renk değiştiren), PVC Cilt Bezi Sıvama (SOM-EGON Termo PVC Cilt Bezi veya Dengi)” şeklinde sıralandı.

Toplam 160 bin adet bastırılacak kitaplar için özel bir şirketle el sıkışıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile şirket arasında özel sipariş Kuran basımı için 23 milyon 206 bin 900 TL’lik sözleşme imzalandı.

BASKIYA REKOR HARCAMA YAPILDI

Özel sipariş Kuran baskı ihalesi ile birlikte başkanlığın Ocak-Ağustos 2023 dönemindeki toplam matbaa harcaması 150 milyon TL’ye ulaştı.

Başkanlığın 2023 yılında gerçekleştirdiği bazı matbaa harcamaları, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına şöyle yansıdı:

2024 yılı takvimleri - 44,15 milyon TL

Riyazü’s Salihin - 4,8 milyon TL

Kuran Yolu Meali - 4,2 milyon TL

Dini Değerler Serisi - 1,13 milyon TL

Bulmacalarla Dini Bilgiler - 848,3 bin TL