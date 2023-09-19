Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar sınırında

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,83 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar sınırında

Dün 94,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 94,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,06 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yılın son çeyreğinde küresel arz sıkıntısı yaşanacağı endişesiyle yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Suudi Arabistan ve Rusya'nın uzun süreli üretim kesintilerinin arz talep dengesindeki açıklığı artıracağı tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, dün OPEC+ ülkelerinin kesinti kararını savunarak, uluslararası enerji piyasalarında oynaklığı sınırlamak için hafif düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bakan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talebe yönelik endişelerin ve küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında yol haritasına ilişkin belirsizliklerin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Küresel arz endişesini destekleyici bir diğer veri dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden (EIA) geldi. EIA, ABD'nin kaya petrolü üretiminin yüksek olduğu bölgelerde üretimin ekimde günde 9,4 milyon varille mayıstan bu yana en düşük seviyesine gerileyeceğini açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 95,14 ile 95,21 dolar aralığının direnç, 94,76 ile 94,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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