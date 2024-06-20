Türk hacıları şikayet ediyor iddiası gündemdeydi! Diyanet S. Arabistan'dan ödül aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Türk hacıları şikayet ediyor iddiası gündemdeydi! Diyanet S. Arabistan'dan ödül aldı

Suudi Arabistan'a hac vizesiz seyahat eden Türk hacıların karşılaştığı zorluklar ve Diyanet'in vatandaşları Suudi makamlarına şikayet ettiği iddiaları tartışılırken, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan önemli bir ödül haberi geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, hac vizesi almadan kutsal topraklara seyahat eden Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan'a bildirdiği öne sürülürken, bu iddialar Diyanet tarafından reddedildi. Bu tartışmalar devam ederken, Suudi Arabistan yönetimi Türkiye'ye bir ödül takdim etti. Olay, sıcaklığını korurken özellikle Türkiye'de oldukça dikkat çekti.

ÖDÜLÜ ALİ ERBAŞ ALDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın düzenlediği "En Disiplinli Hac Organizasyonu" ödülünü kazandı. Ali Erbaş başkanlığındaki heyet, Mekke'de gerçekleştirilen "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde ödülü teslim aldı. Törende, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er Rabia tarafından ödül takdim edildi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ve Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da törende hazır bulundu.

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GEÇEN YIL DA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl düzenlenen törende, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacılarına sunduğu geniş hizmet yelpazesi nedeniyle "Hacılarına En Fazla Hizmet Çeşitliliği Sunan Hac Organizasyonu" ödülüne layık görüldü. Ayrıca, Türkiye, bu yıl Ocak ayında Cidde'de gerçekleştirilen hac fuarında, İslam ülkeleri arasında 2024 haccı hazırlıkları, fuar katılımı ve sunulan hizmetlerin kalitesi bakımından yapılan değerlendirmede "En Etkin Ülke" ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

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NE OLMUŞTU?

Türkiye'den hac vizesi olmadan kutsal topraklara giden Türk hacı adaylarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Suudi Arabistan'a şikayet edildiği iddia edilmiş, konuyla ilgili en son Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, iddiayı yalanlayarak "Bizim ticaret veya seyahat vizesi almış kimseye, 'Arabistan'a gitmeyiniz' deme yetkimiz yok. Biz hac ibadetinin, bu tarz ticaret, turist vizesi ile yapılamayacağını duyurduk. Biz Suudi Arabistan ayağında hiçbir şey yapmadık. Bir tane vatandaşımızı Mekke'de şikayet etmedik. Külliyen yanlış, en basit ifade ile gerçek dışı." demişti. Cidde Başkonsolosluğu ise yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşları için telefon destek hattı kurulduğunu duyurmuştu.

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