Diyanet’ten yurtta israf cihanda israf. Diyanet yurt dışından binlerce öğrenci getirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, “Yurt dışında başkanlık hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak” amacıyla yapılacak çalışmalar için yol haritası belirlendi. Bu kapsamda, toplamda altı alt hedef konulurken yurt dışındaki hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması amacıyla yapılacak çalışmaların 2028 yılına kadar tamamlanacağı ifade edildi.

Diyanet'in çıkardığı yol haritasına göre, yurt dışından Türkiye’ye dini eğitim vermek amacıyla öğrenci getirilecek. Bu kapsamda, 2024 yılında bin 147 öğrencinin Türkiye’de dini eğitim alacağı belirtilirken yurt dışından Türkiye'ye getirilecek öğrenci sayısının 2025-2028 yılları arasında 750 bini bulacağı değerlendiriliyor.

Diyanet, yurt dışında yaşamakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de geniş kapsamlı bir proje geliştirecek. Proje kapsamında 2028 yılına kadar toplam 2 milyon 100 bin kişiye ulaşacağı ifade edildi.

2024’te toplamda 91,8 milyar TL bütçe alan başkanlığın yurt dışı faaliyetlerinin, bunlarla sınırlı kalmayacağı belirtilirken Diyanet’in, yurt dışında gençlere ve ailelere yönelik 2024 yılında toplam 30 bin faaliyet gerçekleştireceği kaydedildi.

YÜZ MİLYONLAR GİDECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışında gerçekleştireceği çalışmaların yarım milyar liradan fazla para tutacağı ifade edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt dışı hedeflerine yönelik çıkarılan maliyet hesabına göre, yurt dışı faaliyetleri için 680 milyon 508 bin 256 TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulacak.