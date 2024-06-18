Diyanet’ten yurtta israf cihanda israf. Diyanet yurt dışından binlerce öğrenci getirecek

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Diyanet’ten yurtta israf cihanda israf. Diyanet yurt dışından binlerce öğrenci getirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “yurt dışındaki etkinliğini arttırmak için” yapacağı çalışmalara 700 milyon TL aktarılacağı ortaya çıktı. Çalışmalar kapsamında dini eğitim için yurt dışından Türkiye’ye öğrenci getirileceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, “Yurt dışında başkanlık hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak” amacıyla yapılacak çalışmalar için yol haritası belirlendi. Bu kapsamda, toplamda altı alt hedef konulurken yurt dışındaki hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması amacıyla yapılacak çalışmaların 2028 yılına kadar tamamlanacağı ifade edildi.

diyanet-e-butce-yagmuru-200-mi-1716640093-0yirr4.webpDiyanet'in çıkardığı yol haritasına göre, yurt dışından Türkiye’ye dini eğitim vermek amacıyla öğrenci getirilecek. Bu kapsamda, 2024 yılında bin 147 öğrencinin Türkiye’de dini eğitim alacağı belirtilirken yurt dışından Türkiye'ye getirilecek öğrenci sayısının 2025-2028 yılları arasında 750 bini bulacağı değerlendiriliyor.

Diyanet, yurt dışında yaşamakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de geniş kapsamlı bir proje geliştirecek. Proje kapsamında 2028 yılına kadar toplam 2 milyon 100 bin kişiye ulaşacağı ifade edildi.

2024’te toplamda 91,8 milyar TL bütçe alan başkanlığın yurt dışı faaliyetlerinin, bunlarla sınırlı kalmayacağı belirtilirken Diyanet’in, yurt dışında gençlere ve ailelere yönelik 2024 yılında toplam 30 bin faaliyet gerçekleştireceği kaydedildi.

diyanetin-yurtta-ve-cihanda-israfi.webp

YÜZ MİLYONLAR GİDECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışında gerçekleştireceği çalışmaların yarım milyar liradan fazla para tutacağı ifade edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt dışı hedeflerine yönelik çıkarılan maliyet hesabına göre, yurt dışı faaliyetleri için 680 milyon 508 bin 256 TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulacak.

İlgili Haberler
Türk hacıları ihbar eden Diyanet. Eşi dostu kurasız hacca göndermiş
Diyanet’in şikâyet ettiği Türk hacıların odasına Suudi polisler kapıları kırıp girdi
Ali Erbaş’ın özel kalemine 4 buçuk milyonluk yeni makam aracı alındı
Son Haberler
Tacikistan'da başörtüsü ve sakal yasaklanıyor Dünya
Tacikistan'da başörtüsü ve sakal yasaklanıyor
Murat Ülker ara verdi Spor
Murat Ülker ara verdi
Özbekistan gözünü Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine dikti Dünya
Özbekistan gözünü Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine dikti
ABD’de orman yangını. 7 bin kişi tahliye edilecek Dünya
ABD’de orman yangını. 7 bin kişi tahliye edilecek
Ermenistan, Belarus Büyükelçisini çağırdı Dünya
Ermenistan, Belarus Büyükelçisini çağırdı
Ceyda Düvenci’den ayrılan Bülent Şakrak turnayı gözünden vurdu. Yeni yengeye bakan bir daha bakıyor Magazin
Ceyda Düvenci’den ayrılan Bülent Şakrak turnayı gözünden vurdu. Yeni yengeye bakan bir daha bakıyor