Türk hacıları ihbar eden Diyanet. Eşi dostu kurasız hacca göndermiş

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, ticari vize ile hacca giden vatandaşları Suudi Arabistan yetkililerine şikâyet ederken, kuraya katılmayan ve sıraya girmeyen yüzlerce kişiyi hacca götürdüğü iddialarıyla gündemde.

2024 yılı hac verileri, 2,5 milyon kişinin kuraya girerek hacca gitmeye çalıştığını gösterirken, Diyanet yöneticilerinin eş, dost ve akrabalarının “Mücamele” vizesi ile hacca götürüldüğü ortaya çıktı.

2023 yılında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ve kardeşi Metin Erbaş’ı kuraya sokmadan hacca götürdüğü öğrenilen Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılında da bu kayırmacılık geleneğini sürdürdü. Diyanet kaynaklarından alınan bilgilere göre, Mücamele vizesi alınan 200’den fazla kişi 9 Haziran’da Suudi Arabistan'a gönderildi.

KABARIK LİSTE VE ÜST DÜZEY İSİMLER

Kuraya girmeden ayrıcalıklı şekilde Suudi Arabistan'a Hac için gönderilenlerin listesi oldukça kabarık. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi ve yeğeninin yanı sıra, Sağlık Bakanlığı’ndaki yolsuzluk iddiaları ile anılan M. Çakırtaş da listede yer aldı.

Listeleri, Erbaş’ın Özel Kalem Müdürü H. Güçlü’nün bizzat takip ettiği ve eşinin de Mücamele vizesi ile hacca götürüldüğü ifade edildi.

Ayrıca, Seher Erbaş'ın 2024 yılında üç defa Suudi Arabistan'a gittiği ve VIP umre nedeniyle fotoğraf vermekten kaçındığı iddia edildi. Ali Erbaş ve Seher Erbaş’ın Mekke'deki Din Hizmetleri Ateşeliği’nde kendilerine tahsisli özel süit odada kaldığı belirtildi.

ÖZEL İKRAMLAR VE LÜKS İMKANLAR

Diyanet kaynakları, ayrıcalıklı Hac seyahatiyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı:

Türkiye’den özel aşçı ve servis elemanları götürüldü.

En özel yemekler, ikramlar ve kuruyemişler hazırlandı.

Sabah kahvaltıları itinayla hazırlandı.

En lüks imkânlar sağlandı.

Üst düzey yöneticiler, Başkan yardımcıları, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ve Strateji Başkanı Mustafa Irmaklı da kafilede yer aldı.

Yöneticilerin eşleri de kuraya girmeden Mücamele vizesi ile hacca gitti.

Kafilede, özel kalemden 10'u aşkın personel bulundu.