Diyanet’in şikâyet ettiği Türk hacıların odasına Suudi polisler kapıları kırıp girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diyanet’in şikâyet ettiği Türk hacıların odasına Suudi polisler kapıları kırıp girdi

Diyanet’in şikayet ettiği Türk hacılar Suudi yetkililer tarafından yakalanarak sınır dışı edilmişti. Suudi polisinin Türk hacı adaylarının kaldıkları otel odalarına kapıları kırarak girdiği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kendi organizasyonu dışında farklı şirketlerle anlaşarak ve ticari ya da işçi vizesi ile giden Türk hacı adaylarını Suudi Arabistan makamlarına şikayet ettiği ortaya çıktı. Büyük skandal, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan’ı itirafları ile ortaya çıktı.

Diyanet’in şikayeti sonrası harekete geçen Suudi yetkililer, Türk hacı adaylarını kaldıkları otellerde bularak 10 bin riyal (86 bin lira) para cezası vererek Türkiye’ye sınır dışı etti.

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Suudi yetkilerin otellerde arayarak bulduğu Türk hacı adayları yakınlarına gönderdiği mesajlarda Suudi polislerin odalarına baskın yapar gibi girdiğini anlattı. Ayrıca Türk hacı adayları Suudi polislerin ellerinden ilaçlarını ve yiyeceklerini bile aldığını ve bu yüzden aç kaldıklarını yakınlarına anlattı.

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Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Suudi polislerin Türk hacıların kaldıkları odanın kapısını kırdıkları görüldü. Bir başka fotoğrafta ise Türk hacı adaylarının otobüslere konularak sınır dışı edildiği anlar yer aldı.

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